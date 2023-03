False estetiste nei guai Incastrate dalla Finanza

di Sonia Fardelli

Esercitavano la professione di estetista, ma fuori da ogni regola. Alcune nella proprie abitazioni e perfino senza alcuna qualifica professionale. E comunque tutte senza pagare un euro al fisco. Sono così finite nei guai tre donne casentinesi, alcune giovanissime e un’altra di età più matura. Sono stati i finanzieri di Poppi a scoprire queste attività illecite e in "concorrenza sleale" ai saloni aperti in piena regola. La scintilla che ha fatto scattare le indagini sono stati i numerosi post fatti dalle titolari dei centri di bellezza per pubblicizzare sui social la loro attività. Un "bombardamento" mediatico che ha messo in allarme la Guardia di Finanza che ha subito iniziato le indagini per scoprire se tutto era in regola. Sono stati i finanzieri di Poppi a far partire un attento monitoraggio su questi centri estetici. E dalla moltitudine di follower e di post pubblicati sulle pagine personali, hanno subito appurato che le tre donne vantavano un numero invidiabile di clienti.

Sono stati fatti anche accertamenti sulle banche dati a disposizione della Guardia di Finanza ed è emerso, come hanno spiegato le Fiamme Gialle, che "l’operatività di queste tre imprese casentinesi è stata portata avanti in totale evasione d’imposta e, per due di esse, in assenza di autorizzazioni amministrative". I controlli della Guardia di Finanza sono partiti a dicembre, mese che con le festività natalizie vede come al solito molte persone rivolgersi all’estetista. Dai controlli è venuto fuori che queste tre operatrici casentinesi avevano postazioni complete e ben attrezzate per prestazioni di natura estetica. Due allestite direttamente in casa. Insomma dei veri e propri centri di bellezza. I finanzieri hanno anche acquisito un’importante documentazione extracontabile, attraverso la quale sono stati ricostruiti puntualmente gli appuntamenti che le estetiste annotavano per i trattamenti da eseguire. Al termine dei controlli, i finanzieri di Poppi hanno quantificato i redditi non dichiarati dalle tre donne in un totale di oltre 200 mila euro.

Somme incassate a seguito di numerose prestazioni fatte, ma senza aver rilasciato alcun documento fiscale. Per tutto questo le titolari dei tre centri estetici si sono viste arrivare sanzioni amministrative fino a 18 mila euro. Multa massima comminata alle due donne che avevano esercitato l’attività abusivamente, cioè in assenza dei requisiti professionali e delle autorizzazioni comunali e sanitarie.