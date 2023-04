Falciata e uccisa: il "pirata" fugge Presa sul marciapiede davanti casa

di Maria Rosa Di Termine

PIANDISCÒ

Travolta e uccisa da un pirata della strada di fronte al cancello della sua abitazione. C’è ancora sangue sulle strade del Valdarno alla vigilia del ponte del 1 maggio e stavolta la vita spezzata è quella di Vanessa Bonatti 50 anni residente in via del Varco a Vaggio, frazione che sorge proprio lì, su confine tra le province di Arezzo e Firenze. La donna abitava nella parte del paese che ricade nel territorio di Castelfranco Piandiscò e ieri mattina attorno alle 9.45 stava rientrando a casa dopo aver portato fuori i suoi due cani insieme al compagno.

Lei davanti, lui poco distante. Vanessa camminava sul marciapiede e aveva già aperto il cancelletto d’ingresso quando, all’improvviso, sulla strada stretta si è materializzata una Opel Meriva di colore nero che ha sbandato piombandole addosso a tutta velocità, falciandola in pieno. Il guidatore, un cinquantacinquenne della vallata, a quanto si è appreso, si sarebbe soffermato solo un attimo, prima di ripartire premendo sull’acceleratore e scappare verso Piandiscò nonostante uno pneumatico della vettura si fosse squarciato nell’impatto.

Un urto tremendo e poi la fuga, mentre la donna giaceva riversa sull’asfalto in condizioni apparse subito disperate. Agli occhi del convivente si è presentata una scena agghiacciante. Sentito il rumore dello schianto è corso verso la compagna e ha cercato di prestare i soccorsi e nello stesso momento partivano le telefonate per chiedere aiuto e l’intervento dei sanitari. In pochi minuti si sono precipitati sul luogo del dramma gli operatori del 118 della Asl Toscana Sud Est con l’ambulanza attrezzata della Misericordia di Faella e l’automedica.

Allertato anche l’elisoccorso regionale Pegaso 1 il cui volo però si è rivelato vano al pari dei tentativi di rianimazione del personale sanitario che ha tentato a lungo di strappare la cinquantenne alla morte. Troppo gravi le ferite riportate dalla donna scaraventata contro il montante del parabrezza e purtroppo è morta sul posto. E mentre scattava la caccia all’uomo, che in breve veniva rintracciato e arrestato per omicidio stradale pluriaggravato nel vicino capoluogo piandiscoese, la strada teatro della tragedia veniva transennata e chiusa alla circolazione dalle pattuglie dei Carabinieri della Compagnia di San Giovanni, incaricati di ricostruire la dinamica del terribile episodio, e dagli agenti della Polizia municipale del Comune unico dell’altopiano che hanno provveduto a deviare il traffico su un percorso alternativo tra le stradine a reticolo della zona residenziale del paese.

Increduli gli abitanti delle case vicine scesi immediatamente in strada, richiamati dalle grida di chi ha assistito al fatto e dal suono delle sirene dei mezzi di soccorso. Una presenza discreta per testimoniare solidarietà e provare a dare un minimo di conforto al compagno della vittima, a testimonianza della partecipazione al dolore individuale che diventa collettivo in ogni piccola comunità dove tutti conoscono tutti.

E Vanessa Bonatti la conoscevano in tanti e la stimavano per la vitalità e la gentilezza non comuni. "Solare" è l’aggettivo che passa di bocca in bocca in un mattino di lacrime e rabbia. A distanza di qualche ora dall’incidente, verso le 13, sotto una pioggia che acuisce la tristezza per una vita interrotta in un modo così assurdo, la salma della valdarnese è stata trasferita con il carro funebre della Misericordia sangiovannese all’obitorio per gli accertamenti di rito.