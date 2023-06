"Fairy Tales", le fiabe di Andrea Ciotti in mostra a Sansepolcro

"Fairy Tales" – letteralmente Fiabe - , fino al 4 giugno nella Sala Espositiva Comunale di Palazzo Pretorio a Sansepolcro, è la mostra personale del pittore Andrea Ciotti. Una trentina di dipinti, realizzati negli ultimi due anni, che hanno come soggetto il paesaggio. "È un chiaro riferimento alle fiabe – spiega Andrea Ciotti - Questi lavori infatti intendono stimolare la dimensione immaginativa, sia attraverso la scelta decisa dei colori che attraverso quella dei soggetti, mettendo in secondo piano quella che viene considerata la realtà". Pittura impressionista quella di Ciotti che nasce, in principio, nei corsi seguiti negli studi di Sansepolcro dei pittori Annamaria Veccia e Riccardo Antonelli; oggi Ciotti sembra andare incontro e prediligere l’uso della spatola e del colore, intenso e abbondante, per dare matericità e forte impatto ai lavori. La materia sulla tela è, negli ultimi anni, aumentata di pari passo con la ricerca costante di una dimensione narrativa interiore. Se da un lato c’è il paesaggio che potrebbe sventare definitivamente la lusinga di una dimensione surreale, dall’altro c’è una precisa volontà di descrivere un panorama emozionale. Se ogni opera descrive una veduta precisa, con tutti gli elementi del territorio, guardando bene la creazione si allontana da una dimensione fotografica tout court. Il tenore della pittura ha una trasognata e onirica morbidezza che sembra appannarci l’identità di un luogo reale tanto che la sua percezione viene completata, del tutto, nella nostra mente. Questo non è tanto la ricerca di un non luogo, ma la ricerca di una dimensione intima e individuale. In ogni opera ognuno può vedere paesaggi diversi solo perché può coglierne le emozioni. Ciotti, 39enne di Sansepolcro, è artista poliedrico che nasce come musicista, noto anche in Valtiberina per la sua attività di insegnante e che da diversi anni si dedica con successo alla pittura. L’evento sarà visitabile fino a domani dalle 9.30 alle 12.30, dalle 17 alle 20 e dalle 21.30 alle 23.