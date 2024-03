Faenzi dirigente amministrativo del distretto

Nuova professionalità e nuovi servizi per il Distretto Sanitario autonomo del Casentino. È stata nominata come dirigente amministrativa del Distretto la dottoressa Daniela Faenzi. "Per noi, per il Casentino e i suoi cittadini, è un momento particolarmente importante - sottolinea Marzia Sandroni direttore del Distretto Casentino - poiché, grazie a questa nuova figura amministrativa di grande competenza, possiamo dare corso a quelle che sono le azioni della programmazione del piano operativo annuale composto da progettualità e iniziative fondamentali per implementare la salute delle persone. In questo modo possiamo rafforzare le risorse poiché il distretto è certamente un’identità forte di un territorio ma anche uno strumento per migliorare la qualità della vita delle persone". E il direttore amministrativo non è l’unica professionalità arrivata in questo ultimo periodo in Casentino. "Attraverso le nuove figure inserite in questi mesi quali educatore, amministrativo, psicologo e la ricerca di igienisti, psichiatri, neuropsichiatri infantili - spiega Antonella Valeri direttrice amministrativa Asl Toscana Sud Est - la direzione aziendale conferma la forte volontà di dare al Casentino, in quanto nuova zona distretto, quanto è necessario per le attività sanitarie". "Come sindaci siamo molto soddisfatti di questa nuova figura - dichiara Filippo Vagnoli, sindaco di Bibbiena e presidente della conferenza dei sindaci del Casentino - che va ad implementare l’organico del Distretto. Con questa nuova figura di riferimento andiamo ad aggiungere un altro tassello necessario per migliorare ancora di più i nostri servizi socio-sanitari e si va verso una maggiore integrazione Comuni-Asl".

So.Fa.