Arezzo, 12 maggio 2018 - Nessun ingorgo al Pronto soccorso e nemmeno una prenotazione per esami con data da «Ritorno al futuro». L’ultimo scontro sulla sanità ha decisamente poco di sanitario e molto di social. Dimostrando come siano diventati ormai mezzi da utilizzare con cautela e anche professionalità, come un bisturi o un defibrillatore.

Succede infatti che un incredibile video di poco più di quattro minuti con protagonista il direttore sanitario della Asl Toscana Sud-Est Simona Dei venga pubblicato su Facebook, diventando immediatamente il centro di una polemica politica innescata da Maurizio Marchetti e Stefano Mugnai di Forza Italia. In sostanza nel video visibile a tutti e con toni abbastanza decisi, Dei annuncia conseguenze disciplinari e di altro genere per quei dipendenti che usino i social network, o peggio, informino giornali, televisioni e siti di eventuali disservizi e problemi che riguardino l’azienda sanitaria della Toscana meridionale.

Insomma, per ribadire le regole severe sull’uso di Facebook, Instagram e compagnia è stato necessario un video, non bastava la classica circolare interna che elenca casistica e sanzioni. Tanto basta per dedurre che i social sono off-limits per chi solleva le problematiche interne del sistema sanitario ma non per il direttore sanitario che lancia anatemi contro l’informazione libera. Anche quella che può arrivare, perché no, direttamente da reparti e strutture, grazie a dipendenti che hanno il coraggio della verità. «Dobbiamo fare squadra», si giustifica Dei in un passaggio del video.

«Le perplessità – spiegano Marchetti, capogruppo alla Regione e Mugnai, deputato di Forza Italia – sono sia di metodo che di merito. Di metodo perché il direttore sanitario con quel videomessaggio sui social contraddice le regole di cui parla. Di merito perché se qualcuno ha agito contro il disciplinare aziendale lo si riprenda, ma senza inculcare il terrore dei provvedimenti. Nemmeno questo crea nel paziente quella fiducia nel sistema sanitario di cui tanto la dottoressa Dei si fa forte».

Sulla vicenda Marchetti ha anche presentato un’interrogazione in Consiglio regionale.

In serata l’Asl si è vista costretta a inviare una precisazione ufficiale in cui difende la scelta del direttore sanitario di pubblicare il video: «L’attenzione ai social è importante – si legge – per difendere l’orgoglio della professione e per rassicurare i cittadini del rigore con il quale viene portato avanti il lavoro nelle strutture sanitarie». Imbarazzo palpabile: raramente l’Asl ha risposto nel merito a una nota politica e a un’interrogazione non su un caso sanitario specifico ma su una questione di opportunità (social).