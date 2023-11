"Fabulosa" di Greco dalle narrazioni alle costruzioni

Dalle narrazioni alle costruzioni personali potrebbe essere il filo conduttore della mostra di Roberta Greco, artista aretina, presso il Museo della Fraternita dei Laici visitabile fino al 3 dicembre. Non a caso il titolo della personale è Fabulosa, intendendo con questo termine proprio quelle favole che hanno come protagonisti le divinità mitologiche, rappresentate dall’artista come strumento per conoscere le personalità, senza rinunciare quindi ad inquadrare la nostra contemporaneità, affrontando il tema della guerra, delle migrazioni, del razzismo, il difficile rapporto tra uomo e natura, oltre alle ingiustizie sociali e il disagio. Mito traslato nella nostra attualità, accompagnando l’osservatore in una dimensione onirica, ma in contrasto con aspetti drammatici. Non è un caso che Roberta Greco abbia avuto una formazione come Educatore Professionale e che dal 1997 lavori presso il Servizio di Salute Mentale Adulti presso il Distretto di Arezzo. Curata da Laura Davitti, la mostra presenta una raccolta di opere grafiche e pittoriche che, realizzate con tecniche molto diverse, dall’acquerello chinato, ai pastelli, alle matite, ai gessetti, all’olio e al collage.

Liletta Fornasari