Fabregas recrimina: "Dovevamo vincere". Bonazzoli: "Anche noi abbiamo avuto occasioni"

"Non sono contento perché non abbiamo vinto anche se lo avremmo meritato. Sono contento dell’esperienza che sto facendo, con tre partite in due giorni. Possiamo solo crescere", queste le parole di Cesc Fabregas, tecnico del Como ospite di SkySport nel dopogara.

Emiliano Bonazzoli del Lecco: "Abbiamo avuto le occasioni per andare in vantaggio e siamo stati sfortunati. Complimenti alla difesa, ma complimenti a tutti coloro che sono scesi in campo dal primo minuto e in partita corso".