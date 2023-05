Fabiani e la linea di Giani "Ora basta con i contrasti"

TERRANUOVA

Nel giro di due settimane sarà presentato il piano industriale per il rilancio Fimer. Arriveranno anche i rappresentanti della McLaren ed è stato chiesto un supporto di istituzioni e sindacati per arrivare ad ottobre senza colpi di scena. E’ emerso ieri mattina nell’incontro nello stabilimento. Presenti i sindacati, la Rsu, il sindaco Sergio Chienni, il consigliere del presidente Giani per le crisi aziendali Valerio Fabiani ed esponenti Greybull-McLaren, collegati da remoto. E’ stato il primo faccia a faccia con i nuovi investitori. "Ci hanno chiesto di collaborare per evitare inciampi e rovesci di scenari repentini come quelli di queste settimane" spiega Fabiani. "Oggi ci sono le condizioni per agganciare la ripartenza. E’ un sito di grande innovazione trascinato in una crisi che non meritava. Se non ci fosse stata la mobilitazione di questi giorni non saremmo arrivati a questo risultato". Il management di Greybull ha esordito con una frase significativa: "there are two heroes", ci sono due eroi in questa vicenda: i lavoratori, per la loro resilienza, e i fornitori, che hanno continuato a sostenere l’azienda.

"Sono d’accordo – commenta Sergio Chienni - perché la parola eroi in questa vicenda calza davvero. Ci attendono mesi delicati, continueremo a vigilare perché l’attuale proprietà e il Cda collaborino pienamente. E vigileremo perché il piano tuteli il lavoro e lo stabilimento. Ancora c’è da combattere perchè questa vertenza abbia una conclusione degna". Il segretario della Cgil Alessandro Tracchi sottolinea che occorre una forte sinergia con chi ha messo il denaro e con il management . "Non ci possiamo permettere ulteriori colpi di testa da parte dell’azienda, comprometterebbero un percorso comunque difficile. Le risorse vanno indirizzate all’acquisizione della materia primai".

E Ilaria Paoletti della Fim Cisl rilancia. "C’è stato un incontro anche con la Rsu ed è stata stabilita una road map – spiega – e tutti i giovedì e i venerdì anche noi saremo presenti per capire intanto come questi 10 milioni saranno spesi e dove saranno spesi". Ma i volti erano decisamente più rilassati anche perché, come spiega Luana Casucci, della Uilm Uil, Greybull crede in questo rilancio. "Chiunque si sarebbe allontanato dopo quanto accaduto nell’ultimo periodo. Siamo rimasti positivamente impressionati".

Marco Corsi