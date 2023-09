"Fabbroni e "L’amore forse": Un romanzo per tornare ad Arezzo"

Celebre come psicologa, psicoterapeuta, criminologa, giornalista, autrice di testi scientifici, scrittrice pluripremiata, oltre che volto noto della televisione e speaker radiofonica, Barbara Fabbroni presenta per la prima volta ad Arezzo il suo primo romanzo "L’amore forse" che, edito nel 2015 e vincitore del Premio Accademia res Aulica di Bologna, è stato nuovamente pubblicato da Arnaldo Curcio vincendo il Premio Starlight alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica Venezia80. Lo Starlight International Cinema Award, che ha celebrato nel 2023 la sua decima edizione, è stato fondato e prodotto da Francesca Rettondini e da Giuseppe Zaccaria, entrambi oggi ad Arezzo al Teatro Pietro Aretino alle 18,30 per onorare Barbara Fabbroni e il suo "pezzo di cuore" e, come dice l’autrice, anche il "suo ritorno al cuore", Arezzo. Il libro, come racconta l’autrice, è nato in un momento di grande dolore personale e incuriosita da un romanzo rosa datole da una sua paziente, è iniziato per lei un nuovo percorso in un universo particolare, capace di "promuovere un lavoro intimo con il proprio se".

Il romanzo è ambientato a Parigi, città molto cara e familiare per l’autrice, che è fermamente convinta che i luoghi in cui si ambienta un romanzo debbono essere noti a chi scrive, perché non si deve "ingannare". La protagonista Charlotte è una giovane donna in carriera e più volte tradita, che si trasferisce a Parigi, dove lavora nel mondo della moda e dove inizia a frequentare lo studio di una psicologa, Sophie Leclerc, intraprendendo con il suo aiuto un viaggio della memoria e delle emozioni, nonché dei sogni che per lei erano svaniti "come tante bolle di sapone" più di una volta. Una vita "costellata di bianco e di nero" con "momenti in cui il buio ha invaso" tutto. Così si presenta Charlotte al lettore, iniziando il racconto di se con il ricordare momenti precedenti a quelli parigini. New York dove era fidanzata con Bernardo, amatissimo fidanzato, che la tradisce, scoprendo come sempre accade il misfatto da un messaggio nel telefono. Il lettore ha la sensazione di essere nello studio della dottoressa insieme a Charlotte, perché il romanzo è un alternarsi di ricordi del passato della protagonista e un fare vivere al contempo il suo presente, ricordando anche Andrea, altra figura maschile deludente. Rabbia, delusione e amarezza la spingono a lasciare New York, a rientrare in Italia e poi Parigi.

Liletta Fornasari