Export, l’oro non si ferma. Il distretto traina gli affari

L’oro aretino fa diga agli scossoni dell’inflazione e gli effetti delle guerre sui mercati internazionali. L’export va avanti e cresce del 5,6% nei primi sei mesi dell’anno. Non è una corsa senza freni come nel 2022 ma il distretto aretino conferma la sua forza e l’appeal sulle principali piazze estere. Tra Vicenza e Valenza, il distretto aretino si conferma al primo posto con un valore delle esportazioni pari a 1,6 miliardi e una dinamica migliore rispetto all’andamento della domanda mondiale di gioielleria in oro. È quanto emerge dall’analisi della direzione studi e ricerche di Intesa Sanpaolo.

Il Monitor dei distretti della Toscana al 30 giugno 2023 ha confermato la centralità dei distretti toscani nell’economia regionale, che rappresentano il 53% dell’ export complessivo.

Nei primi sei mesi dell’anno crescite significative anche per i distretti aretini della filiera della pelle (+15,5%) e del tessile-abbigliamento (+8,8%), che scontavano nel 2022 un mancato recupero dei livelli pre-crisi.

Secondo l’indagine degli esperti di Intesa Sanpaolo le specializzazioni distrettuali e i poli tecnologici toscani hanno mostrato una buona capacità di risposta e un’elevata competitività nei mercati internazionali, pur in presenza di un rallentamento della domanda internazionale a partire dal secondo trimestre, raggiungendo il valore di 15,3 miliardi di euro, in crescita dell’8% rispetto al primo semestre 2022.

Il comparto più rilevante per valore di esportazioni risulta il sistema moda che ha realizzato 8,3 miliardi di vendite all’estero, con un leggero calo rispetto al 2022. "L’export si conferma un driver importante per la Toscana, a testimonianza di quanto sia apprezzata all’estero la qualità delle produzioni e la capacità delle imprese toscane di posizionarsi sui mercati. Oggi tuttavia occorre intervenire anche su altre componenti per garantire la competitività delle imprese, penso all’innovazione digitale, ad obiettivi di sostenibilità, alla formazione ed alla valorizzazione del capitale umano" commenta Tito Nocentini, direttore regionale Toscana e Umbria di Intesa Sanpaolo.

Fin qui l’andamento il primo semestre. Le previsioni al 31 dicembre indicano un rallentamento del trend ma le aziende stanno lavorando e la corsa dell’oro aretino nel mondo non si arresta.

Lucia Bigozzi