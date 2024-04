Export da 10 miliardi. Siamo al 17° posto in Italia nonostante mezzo milione perso

L’export non cresce ma Arezzo fa +18% rispetto l’era pre Covid. A metterlo nero su bianco è l’ufficio studio della Cgia di Mestre che nel suo report settimanale ha messo in fila quali sono le classifiche più internazionalizzate dello Stivale. Sul podio ci sono Milano, Torino e Vicenza, che conferma l’appellativo di la città dell’oro; la prima Toscana in classifica è Firenze, al sesto posto; mentre Arezzo si prende il 17esimo posto in assoluto. Secondo l’Istat il volume di affari con i paesi esteri per la nostra provincia è di 10 miliardi e 740 milioni: si tratta di un miliardo e mezzo in più del 2019, dell’era pre covid con un boom di più del 17%.

Ma c’è anche un bicchiere mezzo vuoto: come era già stato anticipato dai dati della Camera di commercio il 2023 è stata una doccia fredda per gli affari con l’estero per la nostra provincia con un crollo del 4,4% che corrisponde a mezzo miliardo di fatturato complessivo in meno.

In Italia il valore dell’export è rimasto praticamente stabile ma in Toscana il valore medio regionale vede un accelerata del 5,6% con picchi del 46% come per il caso di Livorno e Siena che si porta a casa un +42,4%.

A pesare è stato soprattutto il secondo semestre dell’anno passato. E infatti dopo due trimestri caratterizzati dal segno positivo, dal terzo si è verificata invece una netta battuta di arresto (-8,1%) che ha trovato conferma anche nell’ultimo trimestre con un’altra brusca discesa degli affari (-12,7%). Certo, Arezzo si conferma comunque la seconda provincia della Toscana per fatturato derivante dall’export, e rappresenta comunque il 19% del volume di affari delle esportazioni regionali, ma non sono questi i glory days per le aziende che commerciano con l’estero.

O almeno: non lo sono soprattutto per chi commercia in metalli preziosi che più di tutti hanno subito la battuta di arresto nel 2023 che ha avuto come dato finale un -36,3%, tutto questo mentre il prezzo dell’oro aveva visto un rincaro di quasi il 5%.

La seconda voce, quella della gioielleria e oreficeria avevano invece confermato i segnali positivi che erano emersi sin dai primi mesi dell’anno passato e così il consuntivo di fine anno si era attestato su circa 3,5 miliardi, in aumento del 9,4% sul 2022.

Interessante poi il discorso sulle destinazioni dei prodotti della gioielleria. Qui è la Turchia che strappa agli Emirati Arabi Uniti il primato con 761 milioni di euro e un +109% del 2022. Tra i grandi buyers dei prodotti aretini ci sono poi, dopo gli Emirati, gli Usa e Hong Kong, entrambi con un appetito in crescita rispetto a gioielli e bigiotteria. Tra i settori "minori", gran parte sono in crescita: fra i più importanti ci sono l’elettronica (256 milioni di euro, +18,8%), i macchinari (234 milioni di euro, +22,2%) e i prodotti alimentari (163 milioni di euro, +5,9%).

Sono invece in flessione i prodotti chimici (178 milioni di euro, -36,1%), le bevande (105 milioni di euro, -8,3%), (-23%) e gli autoveicoli (64 milioni di euro, -18,9%).