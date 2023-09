Export, crescono oro e gioielli. La moda corre: 12% in sei mesi

Crescono le esportazioni di oreficeria e gioielli che trainano l’export aretino: la provincia nel primo semestre 2023 fa un +2% sull’anno scorso. I grandi buyers rimangono negli Emirati Arabi ma crescono i clienti in Turchia. Bene anche la moda che sigla un abbondante +12% con tutti i comparti in positivo. Altra storia per il settore vitivinicolo che chiude con un -20%: e le previsioni sulla vendemmia non fanno ben sperare. È la fotografia del report semestrale di Camera di Commercio che nei primi sei mesi dell’anno sottolinea una timida crescita, di appena due punti percentuali dell’export aretino: ben sotto la media regionale che vede uno sprint del 10%, guidata soprattutto dell’exploit senese (+50%).

Ma l’export ad Arezzo vale ancora la seconda fetta più grande delle contrattazioni complessive in Toscana: con 5,4 miliardi di euro è dietro soltanto a Firenze. Tutto questo in un clima nazionale tutt’altro che sereno. Un pil ridimensionato rispetto alle aspettative, la contrazione della produzione industriale, un’inflazione sostenuta e uno scenario internazionale incerto, sono solo alcune delle turbolenze che offuscano il mondo defli affari: a livello internazionale e locale.

Ad Arezzo sono sempre i metalli preziosi il principale vettore della crescita delle vendite all’estero. Nel complesso il settore sfiora una diminuzione del 4% ma nel comparto gioielleria e oreficeria c’è una certa vitalità.

Non soltanto per il rincaro prezzo dell’oro (+4,1%) che ha influenzato il fatturato ma anche per un’effettiva crescita della domanda. Come spiega il presidente della Camera di commercio, Massimo Guasconi, "dopo l’incremento del primo quarto dell’anno dell’8,4%, nel secondo trimestre si è registrata un’ulteriore crescita del 3% che porta così il bilancio dei primi 6 mesi ad un +5,6% che vale 1,6 miliardi".

E i maggiori buyers? In pole position ci sono sempre gli Emirati Arabi il cui mercato vale 354 milioni solo per l’export di gioielli. Segue la Turchia che si è presa il secondo posto tra i maggiori acquirenti, poi Usa e Hong Kong.

"Fa bene anche la moda con con grandi segnali di vitalità, sintetizzati in un netto +12% che riassume bilanci in verde in ogni specializzazione produttiva, dalla pelletteria alla calzatura, passando per l’abbigliamento", spiega il segretario generale Marco Randellini.

Bene anche l’agricoltura, il legno e i prodotti farmaceutici ed elettronici che esprimono una certa diversificazione nell’export aretino.

Diversa, invece, la storia per il settore vitivinicolo che vede una flessione del 20% e le cui previsioni sulla vendemmia non fanno sperare in un repentino cambio di direzione.