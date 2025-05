"Expo, vetrina mondiale". Vannetti segna la rotta per il piano di sviluppo del polo fieristico

"Anche quest’anno espositori e buyer troveranno una struttura adatta alla piena promozione all’evento". Parola di Ferrer Vannetti, presidente di Arezzo Fiere alla vigilia di Oroarezzo. "La Fiera orafa, già dalla scorsa edizione aveva potuto usufruire degli adeguamenti infrastrutturali che avevamo portato avanti". Presidente, cosa rappresenta per Arezzo Fiere l’expo dell’oro?

"L’appuntamento con Oroarezzo, che nasce storicamente ad Arezzo Fiere, è sempre un momento decisivo all’interno del percorso fieristico dell’anno, un evento al quale siamo orgogliosi di dare una sede sempre più adeguata in fortissima collaborazione con Ieg".

Come vi siete predisposti all’evento?

"Questo per noi ha significato realizzare nel tempo investimenti importanti, e ci ha confermato la consapevolezza di dove vogliamo arrivare: come Arezzo Fiere vogliamo promuovere un criterio di estrema funzionalità e di assoluto rilancio della struttura. Abbiamo in programma eventi nuovi e una nuova fase di elaborazione fieristica".

E cosa rappresenta Oroarezzo per gli imprenditori?

"Una vetrina fondamentale a livello internazionale. L’oro e il gioiello sono elementi distintivi di Arezzo e gli imprenditori stanno promuovendo sempre più sperimentazione e ricerca creativa: la tecnologia ha fatto passi avanti importanti, e gli orafi aretini sono riusciti a coniugare l’alta tecnologia con la spiccata creatività che contraddistinguono il Made in Italy riuscendo a essere presenti con successo su importanti mercati internazionali".

Il vostro percorso è attivo da qualche anno. Come è stata rilanciata la Fiera?

"Tutto si è realizzato in forte sintonia con Camera di Commercio, Comune, Provincia e Regione, ma anche e soprattutto con le associazioni territoriali d’impresa: è stato così possibile rendere ancora più distintivo il carattere di Oroarezzo nel suo territorio, nel contesto dell’industria italiana e nel quadro dei mercati esteri di riferimento, forte di manifattura di eccellenza e tecnologia d’avanguardia apprezzate e ricercate in tutto il mondo".

Obiettivi per Arezzo Fiere?

"L’adeguamento della qualità, della quantità e della agibilità degli spazi che ora può offrire la Fiera porterà a rafforzare ulteriormente il ruolo di Arezzo come centro fieristico, che vogliamo sempre più proiettato alla valorizzazione delle imprese del territorio, vicino alle associazioni di categoria, ma anche lanciato verso un utilizzo con un orizzonte più ampio. Presto torneremo a ospitare e promuovere anche eventi sportivi, spettacoli e manifestazioni con una dimensione e una mentalità di approccio sempre più internazionale".