Ex mattatoio, pronto un progetto. Qui un centro per la diagnostica

Ventiquattro mesi per riqualificare un’area ormai in disuso da tanto tempo, esattamente dal 2018 anno della chiusura definitiva dell’ex mattatoio comunale di San Giovanni. Pronta a dar vita al tutto nella zona degli ex macelli in località Pruneto è la Visia Lab, società fondata nel 1993 dall’ingegner Alessandro Foggi che si occupa della progettazione e della produzione di dispositivi medici per la diagnostica in vitro. L’azienda, attualmente presente nel quartiere de Le Fornaci a poco meno da chilometro da dove si trasferirà, si svilupperà in un nuovo corpo fabbricato di 2600 metri quadrati che saranno adibiti a magazzino, ricerca e sviluppo oltre a laboratori, sale riunioni e uffici. Non solo, ci sarà la sistemazione dell’area verde circostante in una superficie complessiva di 2 ettari di terreno. Il progetto è stato presentato ieri mattina all’interno della casa della cultura Palomar nel centro storico sangiovannese: "Abbiamo presentato la documentazione circa due settimane fa - afferma Massimo Donnini amministrazione delegato di Vista Lab - e aspettiamo adesso l’autorizzazione ad edificare con un piano lavoro che riguarderà circa 50-55 dipendenti con una crescita che tutti noi auspichiamo possa raggiungere le 70 unità. Confidiamo di avere questo nuovo stabile pronto nel giro di 24 mesi, attualmente siamo distanti di poche centinaia di metri ma lo spazio non è sufficiente, questa struttura sarà senz’altro allineata alle nostre necessità produttive". Anche il sindaco Valentina Vadi sottolinea l’importanza dell’intera riqualificazione che sarà un valore aggiunto per la città che sta amministrando: "E’ per noi una grande soddisfazione presentare il progetto di riqualificazione dell’area dell’ex mattatoio - ha dichiarato - l’area, di proprietà dei Comuni di San Giovanni e Cavriglia è stata venduta, a seguito di asta pubblica, per accogliere un nuovo e moderno stabilimento produttivo legato alla progettazione e produzione di strumenti tecnologici di ambito medico e sanitario. In questi quattro anni, sotto un profilo produttivo, San Giovanni ha presentato una crescita importante, con nuovi insediamenti che hanno fatto recuperare terreno rispetto ad altre realtà urbane vicine". Massimo Bagiardi