Ex Macelli, via ai lavori Diventa sede dei vigili e centro polivalente

di Luca Amodio

Partirà settimana prossima il cantiere agli ex Macelli di Castiglion Fiorentino. I lavori si concluderanno entro il giugno del 2025. L’investimento complessivo ammonta a ben 2,2 milioni di euro e permetterà di mettere in piedi la nuova stazione della polizia municipale ma anche una sala polivalente e una biblioteca digitale nel cuore del paese.

Il progetto era già stato annunciato durante la conferenza stampa di fine anno quando l’amministrazione comunale presentò il cospicuo pacchetto di finanziamenti stanziati dal Pnrr che destinava ben 1 milione e 700mila euro (adesso 1,870 milioni) a quello che in passato era il mattatoio comunale. Altri 180mila euro sono stati poi finanziati dal Ministero degli Interni, mentre altri 200mila sono a carico del municipio castiglionese.

Ma, come detto, lì non sorgerà soltanto il nuovo quartier generale dei vigili castiglionesi - "un luogo centrale, vicino a Piazza Garibaldi, sicuramente più operativo", aveva dichiarato il vice sindaco Milighetti - perché gli spazi limitrofi verranno destinati anche ad altri scopi secondo una suddivisione "a tre" dello spazio totale. Il piano prevede la realizzazione di una zona polivalente, destinata a incontri, conferenze ed esposizioni temporanee ma anche finalizzata anche al passaggio "coperto" tra la piazza esterna e la via de Macelli.

Tutto verrà poi messo a terra anche con il coinvolgimento attivo delle associazioni del territorio. E sarà questo, per l’appunto questo, il "primo lotto" dei tre totali da cui partiranno i lavori; gli altri due invece che andranno avanti in estate, nel mese di giugno, con il bando di assegnazione. Infine, il terzo e ultimo spazio dei locali riguarderà invece una biblioteca digitale: un luogo di incontro e uno spazio di coworking, che proporrà un moderno luogo di studio e di lavoro.

Il tutto a due passi dal centro storico, tra "i pini" e Piazza Garibaldi dove si concentra il tram tra del comune. "Grazie a questo nuovo polo porteremo alcune importanti attività nel cuore del commercio del nostro paese", aveva sottolineato il vice sindaco Milighetti a sottolineare anche le potenzialità del progetto per le attività economiche del territorio. "Un progetto, che per la sua importanza, risulta strategico anche per dare un nuovo impulso al centro storico garantendo maggiori scenari a ridosso del fulcro commerciale della nostra città". Oltretutto potrebbe esserci anche un’altra grande novità: sì, perché l’amministrazione sta dialogando con la soprintendenza per avere anche parere favore riguardo la fruibilità della torretta dei locali, adiacente alle mura pisane. L’idea? Uno spazio di belvedere nel centro storico sopra piazzale Garibaldi.