Ex Macelli, non solo caserma. Nuovi spazi ricreativi-culturali

E’ stato pubblicato nei giorni scorsi il bando di gara per l’intero complesso degli ex Macelli dove sorgerà la nuova caserma dei vigili urbani ma anche uno spazio ricreativo e culturale. I lavori a Castiglion Fiorentino erano già iniziati quasi un anno fa per la prima parte della struttura, cioè la porzione più piccola, quella che sarà l’area espositiva, mentre adesso inizierà il cantiere più importante: quello che diventerà lo spazio adibito alla sede della polizia municipale e alla ludoteca. Il bando pubblicato dal Comune chiuderà il 30 marzo. Per quanto riguarda le tempistiche, si stima che il lavoro venga concluso entro fine del 2025, visto che i giorni di lavoro previsti sono 440 da quando la ditta che porterà avanti i lavori riceverà formalmente l’incarico. L’intervento è finanziato con il Pnrr per un milione e 700mila euro a cui vanno aggiunti anche 200mila euro sostenuti dal Ministero dell’Interno e altrettanti stanziati da Palazzo San Michele. "Al di là dell’aspetto architettonico, c’è soddisfazione da parte dell’amministrazione comunale perché si tratta di un immobile strategico proprio all’imbocco del centro storico che diventerà un presidio di sicurezza fondamentale per il paese - spiega il vice sindaco con delega ai lavori pubblici Devis Milighetti - e poi la mediateca sarà invece un luogo di aggregazione e socializzazione per i giovani a ridosso del paese". Infatti oltre al nuovo quartier generale dei vigili urbani (che ad ora è a Porta Romana) troveranno sede nel nuovo spazio una nuova area di socializzazione che proporrà ai visitatori una sorta ufficio per il coworking ma anche una sala espositiva da utilizzare per mostre o presentazione. E non finisce qui. Potrebbe (e qui il condizionale è d’obbligo) esserci anche un’altra grande novità: sì, perché l’amministrazione sta dialogando con la soprintendenza per avere anche parere favorevole riguardo la fruibilità della torretta dei locali, adiacente alle mura pisane. L’idea? Uno spazio di belvedere nel centro storico sopra piazzale Garibaldi. Ma ancora rimane un progetto fermo sulla carta su cui ci potranno essere sviluppi nei prossimi mesi. Nei mesi scorsi era stato reinserito il vincolo storico e paesaggistico alla struttura che altrimenti sarebbe dovuto sottostare a vincoli architettonici "più moderni".