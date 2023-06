Ex Dipendenti Terranuovese, Un Mese di Presidio alla Fabbrica McLaren

Da un mese la loro vita è scandita dai turni regolari in fabbrica. Non per lavorare, come di sicuro avrebbero preferito fare risparmiandosi questa odissea, ma per presidiare gli spazi interni. Una sorta di occupazione, anche se in punta di piedi: una sola stanza o poco più, non gli ambienti produttivi, con il cancello chiuso a tutti gli altri senza se e senza ma.

Sì, è passato un mese esatto da quel primo giugno in cui la battaglia aveva preso fuoco: sembrava un focolaio passato, grazie all’accordo che il Cda aveva definito con Greybull, chiudendo la porta a qualsiasi altro investitore.

E invece era arrivata una fiamma di ritorno: il dietrofront su McLaren, la richiesta di tempo, l’interruzione del concordato preventivo. La scoperta davanti al tribunale di Arezzo, sulla curva che ha accompagnato gli altri e i bassi di questa vicenda. Fino al ritorno senza passare da casa: immediatamente in azienda.

Non certo per danneggiarla ma anzi per sincerarsi che niente sarebbe stato toccato o portato via: una sorta di protezione da operai innamorati contro il rischio che almeno la storia terranuovese di questo marchio arrivasse al capolinea. Per un mese quei cancelli sono diventati il pit-stop della città. Gli ex dipendenti, i parenti, gli amici, tante autorità. Si sono sporti oltre i cancelli il presidente della Regione Eugenio Giani, il Vescovo Andrea Migliavacca, parlamentari, volti noti e meno noti.

La gente ha fatto la spola, chi con i crostini e chi con un primo. Fino all’ultima ora.