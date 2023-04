Ex Del Tongo, lavori al via Il Comune vara il piano Come cambia la fabbrica

di Angela Baldi

Nuova vita per lo stabilimento dell’ex Del Tongo a Tegoleto. Il gigantesco immobile ora sarà diviso in sei parti. Il Comune di Civitella ha adottato il piano attuativo che riguarda la suddivisione in sei unità immobiliari del vecchio immobile. Una maxi superficie di 71mila metri quadrati destinata a unità produttive e commerciali, come conferma il sindaco Andrea Tavarnesi (nella foto). "Cosa diventerà lo stabilimento Del Tongo? La destinazione è produttiva e commerciale; l’importante per noi era rimettere in moto l’area e siamo veramente contenti che questi imprenditori abbiamo presentato un piano di intervento che riqualifica tutta la zona e dà lavoro al territorio.

Come previsto da regolamento urbanistico, il Comune ha adottato il piano attuativo per la suddivisione del vecchio stabilimento e i lavori sono già partiti. Gli imprenditori avevano acquisito in gruppo l’intera area, ora alla fine dell’iter burocratico per l’approvazione definitiva che dovrebbe scattare entro giugno, potranno dividere anche legalmente l’immobile e far partire la produzione o il commercio nelle varie unità immobiliari, forse già alla fine dell’anno". Grazie al piano attuativo per la zona denominata "Area 101" a Tegoleto, ci sono i presupposti per vedere il nuovo corso. Il futuro della sede Del Tongo finita all’asta dopo il fallimento della storica azienda di arredamento, passa dalla scelta di quattro imprenditori aretini. L’azienda per oltre mezzo secolo ha dato lavoro a centinaia di operai, ora lo stabilimento è pronto a tornare operativo, grazie al piano che ridarà nuova vita al maxi edificio rimasto vuoto. Tra gli imprenditori pronti a rilanciare l’immobile, c’è Butali che prenderà circa la metà dell’area. L’azienda di elettronica è già presente dal 2016 in una porzione del fabbricato. A Tegoleto Butali realizzerà per Euronics un grande centro per la rigenerazione degli elettrodomestici per i punti vendita di Toscana, Umbria, Marche, Emilia Romagna e Lazio.

Gli altri nomi sono legati ai settori oro, caffè e videolottery. Una parte dello stabilimento andrà infatti alla società immobiliare che fa capo alla famiglia Veneri, la Immobiliare Carlaprima. Un’altra andrà a Paolo Bertoni, titolare dell’omonimo bar su via Aretina a Pieve al Toppo. A Tegoleto potrebbero così trovare spazio le postazioni di videolottery, una delle aree d’interesse di Bertoni che in passato ha gestito anche alcuni portali online dedicati al gioco. Ma nell’edificio di Tegoleto ci sarà anche spazio per una torrefazione grazie alla Moka Più di Marco Magi. Tra le finalità del piano attuativo, la riqualificazione, conservazione e valorizzazione dell’intero complesso industriale con un intervento di rigenerazione in due lotti. L’area si trova all’interno di una zona strategica tra il centro di Pieve al Toppo, la statale 73 senese-aretina e il tratto di superstrada E78.