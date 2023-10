Evento per la Palestina in piazza Zucchi: "Si rischia un genocidio"

Cristiano Rossi è tra gli organizzatori del presidio di questo pomeriggio in piazza Zucchi. "Hamas va condannato - ha spiegato nei giorni scorsi - ma è il popolo di Gaza a subire da decenni una serie di soprusi da chi occupa la loro terra". Appuntamento questo pomeriggio a partire dalle ore 16,30 in una delle piazze del quartiere di Saione con il Comitato di solidarietà per la Palestina per il presidio il cui slogan è "Fermiamo il massacro".