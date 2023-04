Eventi sportivi e lavori stradali, ecco come cambia la viabilità

Arezzo, 21 aprile 2023 – Le prossime modifiche a traffico e soste prevedono innanzitutto, in occasione della gara ciclistica “Primo memorial Adriano Carboni”, dalle 12,30 alle 18 di sabato 22 aprile i divieti di transito e di sosta con rimozione in località Chiassa Superiore tra i civici 300 e 312.

Dalle 15,15 alle 17,30 per consentire il passaggio degli atleti il transito è temporaneamente interrotto lungo il percorso: Chiassa Superiore, Chiassa Vecchia, Tregozzano, strada comunale della Catona, via Buonconte da Montefeltro, Stradone di Ca’ di Cio, rotatoria Case Nuove di Ceciliano in direzione Casentino, S.R. 71, svincolo per Piscinale, Ponte alla Chiassa, S.P. 43 della Libbia fino al civico 96 della Chiassa Superiore da dove si ritorna alla zona dell’arrivo. Il circuito sarà ripetuto 5 volte e interesserà durante i giri successivi al primo anche il centro abitato di Puglia.

Passando ai lavori stradali, da mercoledì 26 a venerdì 28 aprile scatta il senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso in via di Castelsecco dal civico 8 per una lunghezza di 50 metri e nella strada comunale della Sella in località Bagnoro dal civico 17 al civico 17/E. Orari 8,30 – 17,30. Da mercoledì 26 aprile fino a sabato 13 maggio scatta il restringimento della carreggiata a Battifolle nel tratto che va dal civico 2/A per una lunghezza di 4 metri. Orario 8,30 – 17,30.

L’adeguamento del sistema fognario nella zona di via Romana comporterà da venerdì 28 aprile a sabato 20 maggio il restringimento della carreggiata in via Giovanni Verga dal civico 22 al civico 33 in orario 8,30 – 18,30.