Eventi solidali. Festival di magia. Tale & Quale show

In scena per solidarietà, è il filo che unisce due eventi in programma oggi. Il primo a sostegno di Casa Thevenin e il secondo per il Calcit. Doppio spettacolo di magia per Casa Thevenin: oggi 16 marzo al Teatro Bicchieraia, con doppio appuntamento alle ore 17 e stasera alle 21. Sul palco del teatro aretino tornano i Denì Magic con il loro "Festival della magia città di Arezzo", la coppia magica di illusionisti aretini protagonisti di performance brillanti e divertenti per un pubblico di grandi e piccini.

I Denì Magic portano in scena uno spettacolo dinamico, autoironico e mai scontato, che conta su una "complicità" privata ed artistica che li rende unici nel loro genere. "Se lo puoi pensare, lo puoi fare", questa frase e la voglia di inseguire il loro sogno, ha permesso ai Denì Magic di portare la loro magia in giro per l’Italia in svariati teatri, di esibirsi per il grande maestro Silvan, e di condividere il palco con artisti di calibro internazionale.

Il traguardo più grande però è quello di riuscire a portare divertimento e sorrisi al proprio pubblico, quelli che regaleranno al Festival della Magia città di Arezzo, di cui sono promotori e coorganizzatori insieme a Casa Thevenin. Info biglietti 327.6681003.

Risate, musica, balli e teatro. Stasera alle 21 al Teatro Tenda di Arezzo in zona Ipercoop, torna il "Tale&Quale show della rotaia", appuntamento con un vero e proprio varietà, con musica live, cabaret, canto e danza.

Lo spettacolo organizzato dal Gruppo ferrovieri è arrivato quest’anno alla nona edizione e come di consueto ha come scopo principale quello di raccogliere fondi per il Calcit per sostenere il servizio di cure domiciliari Oncologiche Servizio Scudo.

Protagonisti tanti improvvisatori, cantanti, ballerini e artisti locali. La prenotazione è obbligatoria, info : 335 7672970 -335 440796 – 328 7254025.

A.B.