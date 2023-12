Eventi natalizi con mercatini e tanta musica

Nuovo week end di eventi di Natale a Bibbiena. Domani nel centro storico Dolcezze dell’Avis con golosità natalizie e i mercatini di Natale con castagne e vin brulè a cura di Noi che… Bibbiena. Sempre domani alla Biblioteca di Bibbiena i bambini potranno divertirsi con Lettura che passione! a cura degli attori di Nata Teatro. A Bibbiena Stazione, organizzato dalla Pro loco, continua fino a domenica "Aspettando Natale... in un mondo di fiaba per la felicità dei più piccini". Alle ore 16 a Soci presso l’Auditorium Berretta Rossa si terrà il concerto di Natale dal titolo "Filarmoniche in concerto", con la partecipazione delle filarmoniche di Soci, Corpo musicale Giacomo Puccini, Filarmonica Ermanno Brazzini.