Ceppi, Babbi a casa e fuochi di festa: dai monti della fede allo shopping. La mappa a sorpresa della tre giorni aretina

Arezzo, 24 dicembre 2023 – Viaggio nel pianeta Natale. La festa più grande dell’anno si snoda tra mille occasioni di preghiera, musica, gioco e shopping, muovendosi dalla tradizione fino al circo.

Monti della fede. Al Santuario della Verna la veglia inizia alle 22.30, la Messa della notte alle 23. Anche Camaldoli conferma gli orari: veglia alle 23 al Monastero, alle 22 all’Eremo.

Babbo Natale . Nel pomeriggio la sfilata a Badia Tedalda tra i bambini. A Serravalle le visite del grande vecchio tra le case della montagna. Ad Anghiari oggi pomeriggio la calata dei Babbi Natale in Vespa dalla grande discesa. Parata di Babbi Natale nel pomeriggio a Castiglion Fiorentino.

Pattinaggio su ghiaccio. La pista più ambiziosa è al Prato. Apertura oggi e domani dalle 15 a mezzanotte e il 26 dalle 16 alle 19.30. Pista di pattinaggio anche di fronte al centro commerciale dell’ex Ipercoop. Pattinatori a San Giovanni in piazza Cavour, nel cuore del centro.

Ceppo in piazza. La tradizione del tronco nel focolare tra racconti e regali si rinnova ad Anghiari. È "Il Ceppo in Piazza", l’incontro della vigilia, in accordo tra il Comune e il Vespa Club. Alle 17.30 i Babbo Natale scenderanno per la ruga di San Martino e in Piazza Baldaccio distribuiranno i pacchi.

Aria di circo. Si respira a Montevarchi: al mattino oggi sfilata in via Roma e piazza Varchi dei personaggi e delle mascotte del Circo Arkar. Alle 16.30, la esibizione del corpo musicale Puccini.

Musica di organo. L’iniziativa è per martedì alle 16.30 con "I bambini cantano il Natale": il maestro è Massimiliano Rossi all’Organo della Cattedrale.

Il paese dei presepi. Appuntamento a Gello Biscardo a Santo Stefano dalle 15 alle 18. In mostra lungo le strade e i vicoli una trentina di presepi artigianali. Stand gastronomici. Anche a Chiusi della Verna mostra dei presepi d’Italia e una via dei presepi nella parte antica.

Presepi meccanici. Un viaggio dalle mille tappe: quella tradizionale del Borro, quella meticolosa della Badia, quella rinnovata della Pieve. Ma anche nella Chiesa dei Cappuccini di Montevarchi il "Vecchio Presepe Meccanico". Presepe meccanico anche a San Fedele di Poppi.

Presepi nel bosco. A Palaia di Raggiolo il "Sentiero dell’Armonia", percorso di figure nel bosco che culmina con "Il Presepe degli gnomi" a grandezza naturale e sempre visitabile.

Ruota panoramica. Un appuntamento unico: la grande attrazione del Prato con vista sui tetti del centro. Gli orari: oggi dalle 10 alle 23, domani e martedì dalle 15 alle 23.

Mercatini. Aperti no stop quelli della Città di Natale: dai tirolesi di piazza Grande al parco delle

meraviglie, dagli artigiani di Guido Monaco ai banchi di San Jacopo e Risorgimento. Orari: oggi dalle 10 alle 18, domani dalle 11 alle 21 e a Santo Stefano dalle 10 alle 21.

Giocolieri e street band. Al Prato la Oversoul Street Band alle 16.30 di Santo Stefano. Nel repertorio brani di James Brown, Aretha Franklin, Stevie Wonder, Otis Redding, Ray Charles. A Cortona oggi alle 17 in piazza Repubblica "Light and Fire Show" coi giocolieri acrobatici.

Notte delle candele. Un Santo Stefano magico ad Anghiari. Dalle 18.30 alle 22 l’illuminazione pubblica nel centro sarà spenta per lasciare il posto a centinaia di candele.

Magia Gospel. A Santo Stefano sempre ad Anghiari alle 16.30 "The Florida Fellowship Gospel Superchoir" nel teatro. Poi la corale a Marciano per l’appuntamento alla Torre (onizio alle 21.15).

Festa in piazza . L’appuntamento a Bibbiena: nel giorno di Natale in Piazza Grande Dj Set e nel Santuario di Santa Maria del Sasso verrà aperto il presepe artistico.

LuBi