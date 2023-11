Eventi, docufilm e dibattiti in provincia

Stamani alle 9.30 al Teatro Spina di Castiglion Fiorentino, c’è "Io credo nell’amore" progetto teatrale che vuol mettere in luce i rapporti umani sotto il profilo sentimentale e le relazioni squilibrate. "Nove semi" è il titolo del documentario di Maurizio Vaccaro, che sarà proiettato alla biblioteca Le Fornaci di Terranuova oggi alle 17. Sempre oggi alle 17 ma al teatro comunale di Bucine c’è l’incontro su Diritto al lavoro e la tutela delle persone lgbtiqa, seguirà alle 18,45 Conchas spettacolo della Compagnia Semi Volanti. Uno spaccato di realtà verosimile, in cui si intrecciano frammenti di vita realmente vissuta, in una trama pensata nella quotidianità del vivere contemporaneo. Nata e Comune di Bibbiena, presentano stasera alle 21 al Teatro Dovizi "Cosa saremo poi - Una semplice storia di bullismo", tratto dall’omonimo libro di Luigi Ballerini e Luisa Mattia. Gli interpreti Cinzia Corazzesi e Mirco Sassoli, diretti dalla regista Alessandra Aricò, attraverso i linguaggi del teatro e la musica dal vivo di Lorenzo Bachini, porteranno in scena una storia in cui il corpo di una donna, diventa, ancora una volta, oggetto sul quale esercitare potere e sopraffazione. Alle 18 alla Biblioteca Comunale di Bibbiena, la presentazione del libro "La Donna senza età. Auto-aiuto per le Donne" di Simona Cipriani, moderatore Gabriele Roggi.