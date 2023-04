Eventi culturali all’ombra del castello

POPPI

La mostra "Per seguir virtute e... conoscenza" di Palazzo Giorgi lancia la nuova stagione espositiva del comune di Poppi, che nel 2023 intende continuare il trend di crescita turistica puntando anche sul turismo culturale. Le presenze registrate nel 2022 infatti hanno superato le 77mila con un ulteriore incremento rispetto alle 63mila circa del 2021, a dimostrazione della sempre maggiore attrattività di Poppi che anche grazie ai numerosi eventi culturali, è tra i comuni più visitati della provincia di Arezzo. "Ripartiamo con la nuova stagione espositiva dalla Galleria d’Arte Moderna a Palazzo Giorgi con le opere di alcuni artisti della Società delle Belle Arti Circolo degli Artisti "Casa di Dante – ha dichiarato l’assessore alle associazioni e promozione del territorio Marco Seri – un legame tra Poppi e Firenze che dura da secoli nel segno di Dante che lo vide tra i protagonisti della battaglia di Campaldino nel 1289 e lo ospitò presso il castello dei Conti Guidi durante il suo esilio dalla città fiorentina". "La mostra che ci auguriamo sia la prima di una serie di collaborazioni con il Circolo, rappresenta un primo evento verso la manifestazione ‘L’Inferno a Campaldino’ in programma il prossimo giugno: la rievocazione storica dello scontro tra guelfi e ghibellini che farà rivivere all’interno del castello e nel borgo un’atmosfera medievale con alcune novità oltre alla II Edizione del Premio Campaldino, una opportunità che ha riscontrato una buona capacità attrattiva".

E’ possibile visitare la mostra presso la Galleria d’Arte Moderna a Palazzo Giorgi fino al primo di Maggio, ogni venerdì, sabato e domenica dalle 15 alle 19, con ingresso libero. "Siamo orgogliosi di aver lavorato con successo alla rinascita della Galleria d’Arte come ulteriore spazio espositivo che in continuità con le mostre ospitate nella sala delle ex scuderie del Castello consente di ampliare l’offerta al visitatore respirando la nostra storia fatta anche di arte" ha dichiarato l’assessore alla cultura nel comune di Poppi Silvia Vezzosi.