Evade dai domiciliari Arrestata una donna

Sono stati i carabinieri dell’aliquota operativa, in collaborazione con la Stazione di Rassina, a rintracciare una donna evasa dagli arresti domiciliari a bordo del treno Arezzo – Stia. Arrestata la donna è stata poi portata nel carcere di Firenze, a Sollicciano. Nel corso dei controlli sul territorio i militari della Stazione di Poppi, mentre percorrevano la Sr 71, hanno invece notato un uomo in atteggiamento sospetto vicino ad un esercizio commerciale. Controllati i documenti ed in virtù di alcuni precedenti, i carabinieri hanno così deciso di perquisirlo e sono stati rinvenuti più di 100 grammi di hashish e un bilancino di precisione. Nelle vicinanze i colleghi di Bibbiena, hanno fermato e segnalato alla Prefettura, una persona che aveva con se pochi grammi della stessa sostanza e di marijuana per uso personale. Infine i carabinieri hanno poi denunciato per guida in stato di ebbrezza un giovane.