Etichette aretine alla conquista del Vinitaly

Il mondo in un calice di vino. Venticinquemila buyer e operatori da 139 Paesi: sono i numeri del Vinitaly al quale partecipano 27 aziende aretine. Anche per questa edizione, la Camera di Commercio di Arezzo e Siena ha organizzato in collaborazione con l’Associazione Strada del Vino Terre di Arezzo, presieduta da Saverio Luzzi, una collettiva di aziende vitivinicole aretine e senesi alla manifestazione in uno stand istituzionale.

Oltre cinquantacinque le etichette che fino a oggi (giorno di chiusura della manifestazione) saranno sottoposte al giudizio degli operatori italiani e internazionali.

Ieri il presidente dell’ente camerale Massimo Guasconi (nella foto con il ministro Crosetto) e il segretario generale Marco Randellini hanno visitato gli stand dei produttori aretini e dei consorzi aretini che stanno dando un contributo determinante al successo delle produzioni vitivinicole italiane nel mondo. I numeri dell’export parlano chiaro: nel 2022 il vino italiano ha sfiorato il traguardo degli 8 miliardi di euro, in crescita sul 2021. Un trend in linea con le esportazioni dei prodotti aretini e senesi: +9,6%, stesso dato per le due province ma con valori differenti: 112 milioni di euro per le produzioni aretine.

Sulla passerella del Vinitaly hanno sfilato anche i vini di Fraternita. Cinque le etichette certificate Bio con tre novità presentate nello stand del Consorzio Chianti. "Sono vini apprezzati in tutto il mondo, dagli Stati Uniti all’Europa, all’Asia, al Giappone e perfino in Vaticano", afferma il Primo Rettore Pier Luigi Rossi che traccia un nuovo traguardo: "Il nostro obiettivo è quello di far conoscere Arezzo e la sua storia attraverso i prodotti della sua terra. Sono prodotti ottenuti nel rispetto dell’ambiente e della salute del consumatore. Tenute di Fraternita sono una azienda agricola biologica".