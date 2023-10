Eticamente. Scienza e fede con Odifreddi

Sarà Piergiorgio Odifreddi l’ospite d’onore di questa prima tappa di Eticamente, dialoghi per il presente che si svolge oggi al teatro Mecenate di Arezzo. Stasera alle 18 a dialogo con Sergio Valzania il divulgatore parlerà di scienza e fede. Torna anche quest’anno la rassegna "Eticamente - dialoghi per il presente", giunta alla sesta edizione, organizzata dall’Associazione Castelsecco con la collaborazione della Fondazione Guido d’Arezzo e con il contributo di generosi sostenitori.

Due le giornate di incontri in forma di dialogo, per una discussione informale e spontanea, pur nel rispetto del necessario rigore scientifico. Protagonisti ancora una voltagli studenti degli istituti superiori, ma non solo come spettatori. Per loro un’occasione di confronto, ma anche una sfida stimolante, come quella di poter dialogare con figure di spicco del mondo scientifico e della cultura in generale. Un’opportunità preziosa per renderli protagonisti e un tratto di originalità per la rassegna. Oggi con "Orizzonti della Scienza" a partire dalle 9 e fino al pomeriggio si passeranno il testimone ospiti come Giorgio Manzi, Amedeo Balbi, Paolo Pelacchi, Piergiorgio Odifreddi, Sergio Valzania, obiettivo mettere in risalto quali sono stati gli aspetti, che a partire dalle origini, hanno dato un contributo alla nascita della scienza ed al suo sviluppo. Da una fervida immaginazione ed un’ostinata curiosità, passando per il caso, l’immancabile imprevisto e perfino dall’errore.

Stamani alle 9,20 Giorgio Manzi parlerà di Agli albori delle scienze naturali e dell’idea di evoluzione, alle 11,10 Dall’immaginazione alla relatività con Amedeo Balbi. Alle 16 Quale il ruolo dell’imprevisto nelle scoperte scientifiche? con Paolo Pelacchi e alle 18 Scienza e fede sono alternative? Dialogo con Piergiorgio Odifreddi e Sergio Valzania.

Il secondo appuntamento sabato 4 novembre sempre dalle 9 con "Umano e intelligenza artificiale", ospiti Alberto Mazzoni, Barbara Henry, Marco Bentivogli, Luca Galastri, Roberto Battiston, Barbara Henry, l’incontro si occuperà di uno degli argomenti più controversi del nostro tempo, il rivoluzionario quanto straordinario progresso dell’intelligenza artificiale.

A.B.