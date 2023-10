Eticamente. Al Mecenate c’è Odifreddi

Eticamente. Proprio così: l’avverbio che fa da titolo alla nuova rassegna di incontri culturali organizzati dall’Associazione Castelsecco, vuol rappresentare con le sue due parti la necessità che oggi più che mai, con l’incombere dell’intelligenza artificiale, la scienza ha di confrontarsi con l’etica. Una questione oggi cruciale che spaventa gli anziani, mentre è seguita con particolare attenzione dai più giovani.

Sabato 28 al Teatro Mecenate la prima serie di conferenze sul tema generale Orizzonti della scienza. Si parte alle 9, dopo i saluti delle autorità, con la relazione di Giorgio Manzi, antropologo della Sapienza di Roma, con un tema introduttivo: “Agli albori delle scienze naturali e dell’idea di evoluzione”. A seguire alle 11,10 la relazione di Amedeo Balbi: “Dall’immaginazione alla relatività”. La sessione prosegue nel pomeriggio: alle 16 Paolo Pelacchi illustrerà il ruolo dell’imprevisto nelle scoperte scientifiche mentre alle 18 Piergiorgio Odifreddi e Sergio Valzania dialogheranno su “Scienza e fede sono alternative?”, argomento che è oggi della massima attualità. "Le relazioni sono aperte a tutti - ha spiegato il Presidente Mario Bruni- ma indirizzate particolarmente agli studenti, visti non soltanto come uditori, ma partecipi ed interagenti con i relatori". Ed è questa la chiave originale che contraddistingue l’operazione, non a caso sottotitolata “Dialoghi per il presente” e patrocinata dalla Fondazione Guido d’Arezzo, sempre aperta, come ha sottolineato il direttore Lorenzo Cinatti, al rapporto con la scuola, come dimostrano la location prescelta e il fatto che siano stati chiamati docenti di chiara fama.

Una seconda sessione di studio è prevista per il prossimo 4 novembre, sempre in sessione mattutina e pomeridiana, con altre relazioni che affrontano il tema principale: il rapporto fra l’umano e l’Intelligenza Artificiale. Si confronteranno con gli studenti Alberto Mazzoni, Barbara Henry, Roberto Battistoni e Marco Bentivoglio. Quest’ultimo dialogherà con Luca Galastri sull’influenza che potrà avere l’intelligenza artificiale sul lavoro.

Claudio Santori