Estradizione di Pecorelli, altro stop Attesa per il processo in Albania

PERUGIA

La decisione sull’estradizione di Davide Pecorelli, l’imprenditore di San Giustino, ex arbitro della sezione di Arezzo e titolare di attività anche aansepolcro – dato per morto in Albania nell’auto presa a noleggio e andata in fiamme, poi ricomparso naufrago nei pressi dell’isola di Montecristo – è stata rinviata. La Corte d’appello di Perugia ha accolto la richiesta dei suoi difensori, gli avvocati Massimo Brazzi e Andrea Castori, che chiedevano di posticipare la decisione alla possibile definizione del processo che lo vede imputato in Albania. L’udienza all’estero è fissata per il 12 giugno e riguarda la presunta messa in scena della sua morte: l’incendio dell’auto presa a noleggio, il ritrovamento di ossa all’interno della vettura e l’attraversamento di diverse frontiere transnazionali senza sottoporsi ai controlli. A Pecorelli gli inquirenti albanesi contestano i reati di truffa, profanazione di tomba, simulazione di reato, attraversamento illegale di frontiera. Contestazioni che l’indagato potrebbe affrontare, chiedendo di essere giudicato con un rito alternativo e definendo, di conseguenza, a stretto giro la sua posizione.

A fronte di una condanna, l’autorità giudiziaria albanese potrebbe rinunciare all’estradizione e, di conseguenza, il giudizio di fronte alla Corte d’appello di Perugia sarebbe superato. Altrimenti la posizione sarà discussa il 14 novembre, con la difesa di Pecorelli pronta a evidenziare alcune lacune nella contestazione da parte dei giudici di Puke. A partire dal fatto che, sostiene la difesa, l’auto bruciata è stata risarcita e che il suo noleggio è avvenuto regolarmente, senza alcun tipo di raggiro che possa configurare una truffa.