Estra, nuove segnalazioni di tentativi di raggiri

Arezzo, 6 aprile 2023 – Segnalati casi di comportamento scorretto adottato da altri operatori energetici che, pur di acquisire il cliente, non conoscono remore di comportamento spacciandosi per operatori di Estra.

Si tratta in particolare di soggetti che hanno come unico obiettivo quello di far sottoscrivere con l'inganno nuovi contratti con altri operatori. Tali soggetti, che non hanno alcuna relazione con l'azienda, chiamano i clienti Estra proponendo cambi di tariffa. Estra sottolinea che non effettua chiamate ai propri clienti per variazioni di tariffe o listini e ricorda che, qualora riteniate di essere stati vittima di truffe o raggiri, potete recedere dal nuovo contratto anche se già firmato, senza alcuna spesa entro 14 giorni lavorativi.

Comportamenti di questo genere sono già stati sanzionati da numerosi Tribunali italiani ed Estra si riserva di procedere per vie legali. C’è una deontologia che regola i rapporti di vendita: è il codice di condotta commerciale di ARERA, alla cui osservanza sono obbligati indistintamente tutti gli operatori. Inoltre l’azienda si è dotata di un Protocollo di autoregolamentazione, sottoscritto con le associazioni dei consumatori, che stabilisce le modalità per la sottoscrizioni di contratti porta a porta o telefonici.

Si invitano quindi i clienti a segnalare questo tipo di episodi chiamando il Sevizio clienti all’800 128 128 (da telefono fisso) o allo 02 8270 (da cellulare), attivi dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle 21 e il sabato dalle 8 alle 13 oppure recandosi presso gli uffici al pubblico di Estra (luoghi e orari consultabili a questo link https://www.estra.it/store/).