Estra, Macrì torna presidente Funziona l’accordo con Prato Siena prende ancora tempo

di Stefano De Biase

L’accordo c’è. Alla fine anche i Comuni del Senese hanno deciso di arrivare alla composizione condivisa del nuovo consiglio d’amministrazione di Estra. L’accordo iniziale tracciato sull’asse Arezzo-Prato resta confermato, con Francesco Macrì presidente e il pratese Nicola Ciolini amministratore delegato. Al loro fianco nel cda ci sarà la pratese Daria Orlandi (presidente di Ance Toscana Nord), nella veste di consigliere semplice, e il quarto nome verrà espresso da Ancona. Siena, inizialmente rimasta in un angolo, alla fine ha deciso di dialogare con gli altri territori, e così esprimerà il vicepresidente del cda e il presidente del consiglio sindacale. Certo, si tratta di un passo indietro visto che nel precedente cda Siena esprimeva l’amministratore delegato (Piazzi), ma alla fine ha almeno ottenuto una modifica allo statuto introducendo la figura del vicepresidente. Fra i Comuni del Senese, però, manca l’accordo sui due nomi che dovranno esprimere, e quindi si è deciso intanto di ratificare i primi quattro membri del cda di Estra (quindi i due pratesi, l’aretino e l’anconetano), e poi di aggiornare a domani l’assemblea dei soci per individuarne il quinto componente e i tre membri del consiglio sindacale.

La partita all’interno dei Comuni del Senese è ancora tutta da giocare. Siena infatti è guidata dal centrodestra, mentre i Comuni più piccoli sono di centrosinistra. Quest’ultimi però hanno la maggioranza delle quote rispetto a Siena città, e quindi vorrebbero esprimere sia il vicepresidente che il presidente del collegio sindacale. Ma Siena città lotterà fino all’ultimo per potere esprimere almeno un nome nel consiglio d’amministrazione. Nell’arco di una giornata veramente convulsa, con riunioni su riunioni, e un’assemblea dei soci iniziata in ritardo per giungere a una soluzione completamente condivisa, l’altra certezza che è emersa è stata quella dell’esclusione di Paolo Abati (finora direttore generale in quota Prato) dal cda della società di via Panziera. Per la carica di direttore generale il nome forte è quello di Alberto Irace, figura di riferimento per la Multiutility Toscana che mette d’accordo sia Prato che Firenze. Poi potrebbe essere individuato anche un condirettore, in questo caso da fare nominare agli altri territori.