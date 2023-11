Estra, la transizione energetica che fa scuola

Arezzo, 14 novembre 2023 – Dopo gli ottimi risultati dello scorso anno scolastico, sono aperte le iscrizioni per la nuova edizione del PCTO (Percorso per le Competenze Trasversali e l’Orientamento) La transizione energetica che fa scuola, promosso da Estra in collaborazione con ITS Energia e Ambiente di Colle Val d’Elsa e realizzato da WonderWhat - Orientarsi nel futuro, la piattaforma di orientamento scolastico ideata da La Fabbrica, rivolta agli studenti delle scuole secondarie di II grado di tutta Italia.

Come appare sempre più evidente la transizione energetica è un tema centrale per le prospettive future: per questo Estra si impegna in prima persona per affrontarlo dal punto di vista dell’orientamento e delle opportunità di studio e di lavoro per i giovani che dopo il diploma dovranno fare le loro scelte.

Il percorso si articola in moduli che affrontano il tema e approfondiscono l’idea di sviluppo sostenibile e l’Agenda 2030, le fonti e vettori di energia all’interno dello scenario energetico attuale in Italia e a livello globale, la CO2, le best practice per il suo superamento e l’economia circolare.

La nuova edizione, inoltre, si arricchisce di un focus approfondito sul mondo del lavoro nel settore dell’energia: competenze, percorsi di formazione, professioni.

La transizione energetica che fa scuola è fruibile online in 40 ore certificate, al termine delle quali sarà inoltre possibile certificare ulteriori ore grazie alla realizzazione di un project work.

Il curriculum formativo prevede 5 moduli didattici teorici arricchiti da proposte interattive per stimolare gli studenti a essere protagonisti dell’esperienza formativa, esplorare le carriere aziendali, immergersi nel mondo del lavoro e acquisire le competenze necessarie a entrarvi.

“Siamo molto orgogliosi di continuare a promuovere progetti come questo – Ha dichiarato Francesco Macrì, Presidente di Estra -: progetti formativi che offrono concrete opportunità di orientamento ai nostri giovani affinché possano compiere scelte consapevoli in base ai loro talenti e aspirazioni attraverso percorsi che siano premianti sotto il profilo professionale, favorendo l’ingresso nel mercato del lavoro.

I risultati dell’edizione precedente ci impongono di proseguire su questa strada: ben 1569 sono stati gli studenti partecipanti, 56 gli istituti superiori coinvolti su tutto il territorio nazionale, e ancora 56 le convenzioni attivate. Risultati confortanti di cui andare fieri.”