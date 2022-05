Estra, Grazzini è ancora congelato Scortecci assente: niente nomina

Il commercialista aretino Giovanni Grazzini non ancora. cooptato dal Cda di Estra, saltato per la mancanza del quorum

di Diego D’Ippolito

Doveva essere un passaggio formale l’approvazione del bilancio di Estra in assemblea dei soci e invece tutto è stato rimandato. Motivo? L’assenza a sorpresa di Franco Scortecci amministratore unico di Coingas che detiene il 25,14% delle quote del colosso del gas: serve il quorum del 78%. Un’assenza che non è un segnale avverso alla qualità del bilancio che ha chiuso con numeri estremamente positivi: ricavi per più di un miliardo (+39%), utile in crescita, sviluppo significativo delle attività, una serie di acquisizioni nella direzione del consolidamento e della diversificazione dell’azienda. In discussione non ci sono i risultati di una azienda assolutamente in forma. Il motivo dell’assenza come filtra ai margini dell’assemblea, pare essere prettamente politico e riguardante gli equilibri all’interno della società.

Estra è un gruppo detenuto dai comuni attraverso Coingas, Consiag per Prato, Intesa per Siena, Vivaservizi per Ancona che si ramifica in diverse altre società che si occupano di energia a tutto tondo e non solo, da tempo la società investe anche sul ciclo dei rifiuti oltre a specializzarsi sempre di più nella distribuzione e nelle reti. In questa enorme galassia Arezzo attraverso Coingas, questo sarebbe il motivo dell’assenza, intenderebbe rivendicare più spazio e margini di decisione, la sensazione che traspare da Coingas è che il peso della società sia stato ultimamente sottovalutato.

L’assenza in assemblea per un impegno politico ha fatto saltare l’assemblea.

All’ordine del giorno c’era infatti anche l’ingresso ufficiale del commercialista aretino Giovanni Grazzini nel cda. Dalla sentenza Anac di novembre fino a poche settimane fa, Arezzo non fosse più rappresentata all’interno del consiglio di amministrazione vista la decadenza di Francesco Macrì che si giocherà il reingresso nella multiutility di fronte al Tar il mese prossimo. "L’assemblea saltata non cambia nulla – spiega Grazzini – solo uno spostamento di qualche settimana: la mia nomina non decade, manca solo la ratifica".

Nella prossima assemblea fissata il 23 e 26 maggio, tornerà dunque all’ordine del giorno sia la cooptazione di Grazzini che il bilancio. Una manciata di giorni che potrebbero essere utili per rimescolare le carte, ritrovare armonia tra i principali soci, chiarire le motivazioni di una assenza così pesante, di una presa di posizione così evidente. Sullo sfondo la questione multiutility regionale partita da 66 Comuni della Toscana centrale tra l’Empolese Valdelsa e le province di Firenze, Prato e Pistoia.

Un dibattito sui servizi toscani apertissimo: cosa farà Estra? Quali saranno le intenzioni dei Comuni aretini dentro Coingas rispetto ai nuovi scenari che stanno disegnando a Firenze?