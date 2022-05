Estra, buona la seconda: Coingas stavolta si presenta, approvato il bilancio

Arezxzo, 23 maggio 2022 - Buona la seconda. L'assemblea di Estra stavolta si è svolta al netto della maggioranza presente. E in particolare c'era Coingas con il presidente Franco Scortecci.

L'assemblea ha così approvato sia il bilancio che i dividendi che spetteranno ai singoli comuni.

Scortecci all'ultima assenblea aveva scelto di non presentarsi per rivendicare il ruolo di Arezzo all'interno di Estra e lamentando che la componente aretina non fosse stata coinvolta nelle scelte fatte nelle ultime settimane.

Da quel punto era cominciata una ricucitura che ha portato alla presenza all'assemblea di oggi e all'approvazione delle pratiche previste