Estate in sicurezza: ampliata la videosorveglianza a Subbiano

Arezzo, 4 luglio 2023 – Il Comune di Subbiano, con un progetto di 33.000 euro, si è aggiudicato il Bando della Videosorveglianza che permette l’installazione di sei telecamere di ultima generazione, che vanno ad aggiungersi a quelle già presenti nell’area pedonale.

“E’ questa una risposta concreta per la nostra Comunità” dichiara il Sindaco di Subbiano Ilaria Mattesini” La sicurezza è una garanzia che vogliamo dare ai nostri cittadini e la videosorveglianza urbana è uno strumento necessario per dare risposta alle molteplici segnalazioni."

Le sei telecamere saranno poste all’incrocio di via Roma/via Giacomo Matteotti, in piazza Risorgimento, dove ci sono i giardini, in piazza Castello, in piazza Sotto le Mura, nel giardino aperto a tutti del Centro l’Accordo, inoltre sarà installato un lettore targhe anche all'accesso sud al paese.

La videosorveglianza diventa oggi sempre più importante come strumento di deterrenza, come strumento per presidiare un territorio e per intervenire quando si verificano episodi che mettono a repentaglio la sicurezza dei cittadini; apparecchi che serviranno a garantire la sicurezza dei cittadini e la gestione della mobilità.