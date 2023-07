Estate calda, i cantieri partono all’alba Ecco tutte le zone interessate dai lavori

Al via una settimana di modifiche alla sosta e alla circolazione. I cantieri estivi, che con le temperature alte di questi giorni, partiranno prima del solito, interesseranno da domani varie zone della città. Gli operai delle ditte incaricate dal Comune saranno al lavoro sulle strade cittadinie dall’alba. In particolare: da domani a martedì 25 luglio divieto di sosta con rimozione in via Po, in via Pasqui, in via Cecchi e in via X Dicembre 1948. Fino a mercoledì 26 luglio il divieto di sosta e il senso unico saranno istituiti in via degli Accolti.

Fino a martedì 1 agosto scatta il senso unico alternato invece in via Alfieri, in via Montale e in via Chiarini. Fino a giovedì 17 agosto ancora senso unico alternato a Rigutino Rio Grosso, in via Nencetti, in via Pietro Aretino e in via Rodi.

In alcuni tratti di via Macallè, via Nencetti, via Pietro Aretino, via Rodi e in via Asmara, via del Ninfeo, via Guadagnoli, via Sante Tani e viale Luca Signorelli per la presenza di un cantiere mobile, sarà possibile anche la chiusura temporanea sia dei marciapiedi che della pista ciclo pedonale. Martedì 25 luglio dalle 8,30 alle 12,30 scatta invece il divieto di sosta in via Fra Le Torri.

Oggi è in programma la rievocazione storica della mietitura e battitura del grano a Ruscello: oltre ai giorni di sagra è prevista per la giornata la sfilata rievocativa con interruzione della circolazione.