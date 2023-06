Estate calda di cantieri per Castiglion Fibocchi

Arezzo, 26 giugno 2023 – Si è svolta l’inaugurazione del nuovo parcheggio nell’area commerciale Sette Ponti. Intervento complessivo da 80.000 euro realizzato grazie ad un bando Regionale che andrà a rimborsare le rate di ammortamento del mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti.

Presenti il presidente della Regione Eugenio Giani, Marco Casucci e Vincenzo Ceccarelli. Un grande risultato - afferma il Sindaco Ermini, che va ad accogliere le richieste dei commercianti di rendere più fruibile e decorosa l’area adiacente agli esercizi commerciali.

Questo è solo uno dei tanti cantieri aperti sul nostro territorio - continua Ermini Il più importante e’ l’intervento sull’edificio scolastico per 340.000€ che andrà a migliorare la sismica, ma soprattutto a risolvere il problema statico di una parte dell’edificio dichiarato inagibile nel 2018.

A questo si aggiungono altri 122.000 euro del bando Ministeriale CSE per l’efficientamento energetico dell’intero plesso con, tra le altre, l’istallazione di pannelli fotovoltaici sul tetto del fabbricato. Altro importante intervento riguarda i lavori avviati per il recupero ed il Miglioramento degli impianti sportivi per un intervento complessivo di 381.000 euro.

Rifacimento della recinzione dello stadio, realizzazione di un campo polivalente da Basket /Tennis/Pallavolo, rinnovo del manto stradale della pista di auto modellismo, relamping LED delle torri faro dei campi da calcio e la nuova illuminazione nella ciclopista.

In fase di conclusione anche il cantiere di Piazza Italia, una delle piazze centrali del piccolo borgo, con il rifacimento della pavimentazione e delle asfaltature per un totale di 60.000€ parzialmente cofinanziato dal GAL Appennino Aretino.