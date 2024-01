Essere comunità. La forza e la rete del terzo settore

Vengono chiamati percorsi di welfare generativo, ma forse la frase che rappresenta meglio il ruolo della Fondazione Arezzo Comunità è quella della possibilità di "dare servizi a chi offre servizi". E così a poco più di un anno dal lancio della fondazione ecco i numeri parlare di una promozione per la realtà che aiuta i suoi soci a reperire bandi e fondi per le varie attività. I numeri però non parlano solo di fondi intercettati, ma anche di una famiglia, anzi di una rete del terzo settore che si amplia passando a oltre 50 realtà. Associazioni diverse ma unite dall’obiettivo di fare comunità, per migliorare la propria offerta di servizi, avere loro stesse un aiuto perchè alla fine l’unione fa la forza.