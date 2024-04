"Esserci sempre", un anno di polizia. Arresti e denunce: le operazioni top. Oggi c’è la festa al teatro Petrarca

È il giorno del 172esimo anniversario dalla Fondazione della Polizia di Stato, la cerimonia stamani alle 11 nel teatro Petrarca.

#Essercisempre, il popolare hashtag della Polizia di Stato, ben identifica lo scopo dell’iniziativa: condividere la ricorrenza con i cittadini, ai quali è rivolto l’operato quotidiano delle donne e degli uomini della Polizia di Stato. L’evento vuole essere, come di consueto, anche l’occasione per tracciare un bilancio dell’attività della Polizia nella Provincia, per un anno operativo, intenso. 88 gli arresti e 978 le denunce. Invece 58 le segnalazioni di altrettanti assuntori di stupefacenti. E a proposito di droga, ne sono stati sequestrati oltre 57 chili. Nell’ambito delle attività svolte dalla divisione anticrimine, sono stati sottoposti ad avviso orale 35 pregiudicati, ritenuti pericolosi per la sicurezza pubblica e 43 sono stati rimpatriati con foglio di via obbligatorio, verso il comune di residenza. Sono stati emessi 24 provvedimenti di ammonimento per comportamenti di stalking, alla luce anche degli ultimi riferimenti normativi che hanno contribuito per un incisivo ed immediato contrasto al fenomeno, nonché un daspo sportivo.

La Squadra Mobile ha ottenuto risultati significativi nel contrasto alla criminalità diffusa e organizzata. Consistenti sono stati gli arresti per spaccio, rapina e furti. Tra i principali: ad aprile scorso personale della Squadra Mobile e dell’Upgsp ha arrestato un marocchino per il duplice omicidio della compagna e della madre di lei. Per tali fatti l’uomo è stato condannato in primo grado all’ergastolo. A giugno, nell’ambito di un servizio mirato al contrasto della commercializzazione di sostanze stupefacenti, è stato arrestato un cittadino straniero trovato in possesso di vario tipo di droga e di denaro provento dell’attività di spaccio. Ad ottobre, personale della Sezione Antidroga ha arrestato un pregiudicato trovato in possesso di oltre 30 chili di hashish e marijuana. In modo analogo, gli operatori della Squadra Volante hanno garantito un costante controllo del territorio. Lo scorso ottobre personale dell’Upgsp ha arrestato una persona che si era resa responsabile di tentato omicidio e rapina. All’inizio di quest’anno la Squadra Volante ha rintracciato due persone trovate in possesso rispettivamente di circa un chilo di stupefacenti di vario tipo e di oltre 300 grammi di eroina. Complessivamente, sono giunte alla sala operativa 17632 chiamate di emergenza e sono stati effettuati 3166 interventi.

Altrettanto proficua l’attività della Polizia amministrativa e sociale. Tra i numeri più significativi: sono stati rilasciati e rinnovati 19628 passaporti, segnando un incrementando del 30% rispetto all’anno precedente, 1499 fogli di accompagnamento per minori di 14 anni, raddoppiando le emissioni rispetto all’anno precedente. Da ricordare la sospensione di 4 licenze di pubblici esercizi. Ricevute 206 denunce per truffe informatiche. La Polizia Stradale si è distinta per gli ingenti quantitativi di droga sequestrati: più di 15 chili. Ha arrestato ben 28 persone e denunciate altre 166.