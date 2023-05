Espropri per il tratto urbano della Due Mari Confartigianato: "Proprietari dimenticati"

AREZZO

"Accogliamo con favore il fatto che si siano finalmente accesi i motori per la costruzione di un tratto strategico della Due Mari – spiegano i dirigenti di Confartigianato Leonardo Fabbroni (presidente area Aretina) e Fabrizio Piervenanzi (presidente comitato Intercomunale Arezzo Castiglion Fibocchi – ma chiediamo maggiore chiarezza e una riflessione sulla tematica degli espropri". "Poche settimane fa i cittadini ed imprese sono venuti a conoscenza degli espropri senza che gli venisse notificato alcunché. Unico modo per conoscere lo stato delle cose è la lettura del bando dell’Anas o dell’albo pretorio del Comune. Ora i tempi a disposizione per presentare le osservazioni sono molto stringenti: poco più di un mese" sottolineano.

"Ridurre i tempi per le osservazioni fa pensare che la stessa amministrazione non si aspetti osservazioni o ci sia poca volontà nell’esaminarle". Lo stesso caso di via Salvadori è palese. "I dubbi nascono proprio perché chi conosce la città ha capito che un cavalcavia largo 7 metri difficilmente potrà terminare in un piccolo sottopasso. Quindi seppure del progetto se ne parli da oltre 10 anni, le esigenze e la morfologia delle aree interessate hanno subito un cambiamento del quale va tenuto conto".