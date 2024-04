Esportato il modello di pastorizia. Le aziende del Parco in trasferta: "Bel confronto con l’Abruzzo"

di Sonia Fardelli

Il modello di pastorizia adottato dalle aziende che operano all’interno del Parco della Foreste Casentinesi esportato anche nel parco d’Abruzzo. Gli scorsi giorni una ventina di titolari di aziende casentinesi, che operano in vari settori dell’agricoltura, sono partiti per un progetto voluto appunto dal Parco per uno scambio di esperienze con gli altri colleghi. A raccontare questa esperienza è Gianluca Sestini (nella foto), titolare dell’azienda agricola Casa Righi a San Donato . Da venti anni ha un allevamento di pecore e da una decina ha cominciato a produrre formaggio: raviggiolo, fresco, semi stagionato, secco e la ricotta di Marisa (in onore della madre) che è una vera eccellenza tanto che una pasticceria casentinese ci fa anche il gelato. Adesso ha 250 pecore ed ha ottenuto, come le altre aziende casentinesi coinvolte in questa esperienza in Abruzzo, il marchio di "Azienda consigliata dal Parco". "E’ stata una bellissima esperienza – racconta Sestini – per noi pastori lasciare l’azienda per tre giorni è davvero tanto, ma ripartirei anche domani mattina. Il Parco delle Foreste Casentinesi ci ha dato la possibilità di conoscere altri allevatori e fare nuove esperienze e non solo riguardo all’allevamento di ovini e alla produzione del formaggio. E’ stata un’esperienza molto bella, in un territorio molto bello che vale la pena di vedere e conoscere".

E alla fine com’è andata? Sono più bravi i pastori dell’Abruzzo o del Casentino? "Loro sono partiti molti anni prima di noi con allevamenti e produzione di formaggio all’interno del parco. Adesso ci sono anche aziende con 1400 pecore, ma penso che non abbiamo fatto brutta figura. Molte cose sicuramente le hanno imparate imparate anche loro da noi". Ma oggi vale la pena fare il mestiere di pastore? "E’ un settore molto difficile e devi avere sempre qualcuno di famiglia che ti dà una mano. Prendere operai è un’operazione molto costosa e non sostenibile per aziende come le nostre. Io sono andato fortissimo fino a che mi aiutavano i miei genitori. Adesso è tutto più complicato anche con la burocrazia. Soprattutto per le aziende come la mia, dove la passione e i sentimenti vanno avanti ai guadagni. Se una pecora non mi produce più tanto latte, la tengo uguale".