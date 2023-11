Esperienze Turistiche Inclusive con le guide di ToscanAbile

L’Associazione ToscanAbile organizza delle Esperienze Turistiche Inclusive e per sabato 25 novembre ha in programma una visita alla Casa Museo Ivan Bruschi. "Un nostro ragazzo associato autistico farà da co-guida insieme alla guida professionista del centro guide Arezzo e Provincia – spiega Sonia Maraghini di ToscanAbile - La giornata è dedicata alla lotta contro la violenza sulle donne e noi abbiamo pensato di offrire il tour a tutte le donne ad un prezzo di favore, 5 euro anziché 10". Per informazioni e prenotazioni [email protected] WhatsApp 339 4909065. L’appuntamento è per le ore 11 alla casa Museo Ivan Bruschi di Corso Italia ad Arezzo. Le prossime visite inclusive si svolgeranno domenica 10 dicembre e sabato 16 dicembre sempre alla Casa Museo Ivan Bruschi. Luogo di ritrovo via XX Settembre alle 11,30. Grazie al contributo della Fondazione Guido d’Arezzo, ToscanAbile ha anche lanciato un nuovo progetto, si tratta di Coro Rock che combina la potenza e l’energia del rock con la bellezza e l’armonia di un coro in un modo unico e coinvolgente. Un coro inclusivo e aperto anche ai principianti al Cas di Pescaiola.