Escursionista cade in un sentiero Ferito e salvato dal soccorso alpino

Una passeggiata insieme alla moglie, lungo un sentiero nei giorni delle vacanze, si è trasformata in una brutta avventura. Protagonista, suo malgrado un aretino cinquantenne appassionati di camminate in montagna. La coppia che ha scelto il Friuli Venezia Giulia per un periodo di relax lontano dal tran tran quotidiano, aveva deciso di percorrere uno sei sentieri tracciati lungo i rilievi delle prealpi Giulie. Una salita a circa ottocento metri, immersi nella bellezza della natura, nella zona di Passo Tanamea: è la scena che di lì a poco ha cambiato copione.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo è scivolato o a messo un piede in fallo lungo il sentiero perdendo l’equilibrio e cadendo a terra. Nell’impatto ha subìto la distorsione di una caviglia e l’escursione per la coppia di turisti aretini è finita lì. È stata la moglie a lanciare l’allarme dal momento che il marito non ce la faceva a muoversi.

Immediato l’intervento dei soccorsi arrivati da Udine. Una squadra di esperti della montagna ha raggiunto Passo Tanamea e da lì a piedi si è inoltrata lungo il sentiero fino al punto in cui il cinquantenne aretino si è infortunato. Una volta bloccata la caviglia, l’uomo è stato stabilizzato su una barella e trasportato a braccia a ritroso fino al punto dove i soccorritori avevano lasciato l’ambulanza a bordo della quale è stato trasferito all’ospedale di Udine. Le sue condizioni non sono gravi, ma la vacanza non sarà più come prima.

Un’estate che finora, anche nelle nostre montagne è stata caratterizzata da numerosi escursionisti, runner o ciclisti, infortunati durante camminate o corse sui sentieri del Casentino e della Valtiberina. Sono decine gli interventi che hanno impegnato i vigili del fuoco, con squadre a terra e con l’elicottero Drago, nel recupero di persone scivolate in burroni o luoghi impervi di montagna nei quali si erano avventurati.

L’ultimo caso in ordine temporale, qualche giorno fa nei boschi del Casentino: protagonista una donna di 70 anni raggiunta dai soccorsi in un luogo dove i mezzi non potevano arrivare. Talvolta il brivido dell’avventura prevale sulla prudenza, che sopratutto in questi casi, non è mai troppa.