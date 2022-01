Arezzo, 7 gennaio 2022 - Tragedia in via Fiorentina.

Un uomo di 65 anni, di origine magrebina, è stato investito e nell'impatto ha perso la vita.

Inutili i soccorsi intervenuti sul posto.

La vittima era da poco uscita dalla propria abitazione per buttare la spazzatura e, proprio mentre attraversava la strada, è stato investito da una Peugeot 107. Sul posto la polizia municipale di Arezzo per i rilievi di legge.

Si rinnova l'incubo di via Fiorentina, da anni una delle strade più a rischio sul fronte degli investimenti stradali: e che via via ha conosciuto interventi di messa in sicurezza, sia sul piano dell'illuminazione che su quello degli attraversamenti pedonali. Ma evidentemente non è stata ancora trovata la quadra.