Esce dal carcere dopo le martellate Ferì la moglie, torna a casa dai figli

di Lucia Bigozzi

È tornato a casa, dove solo tre mesi fa viveva con la moglie e i figli, poi tutto è cambiato in un pomeriggio di dicembre con il Natale alle porte. Martellate alla moglie, l’arresto, il carcere e l’accusa di tentato omicidio aggravato dal legame familiare. Enrico Capasso, 53 anni, oggi ha un braccialetto elettronico, è agli arresti domiciliari ma da ieri ha potuto almeno riabbracciare i figli, entrambi maggiorenni, che non lo hanno mai lasciato solo.

In quell’appartamento al secondo piano di una palazzina elegante a Pozzo, piccolo borgo nel comune di Foiano, qualcosa era cambiato tra marito e moglie, forse in maniera irreversibile. Cinzia Nicolò, 48 anni, cassiera in un supermercato, oggi vive in un altro comune e sta provando ad andare avanti dopo lo choc per quella violenza che non si cancella.

Il gip Stefano Cascone ha accolto l’istanza dell’avvocato Giacomo Chiuchini che assiste Capasso, e disposto il trasferimento dell’uomo dal carcere all’abitazione di Pozzo. E il fatto che la moglie viva già in un altro luogo, lontano da lì, ha reso possibili le condizioni per il trasferimento che il giudice ha ritenuto congrue.

Capasso è tornato a casa martedì, dopo tre mesi in cella, a San Benedetto. Quel giorno di dicembre, in casa era da solo con la moglie. E’ successo qualcosa che ha fatto denerare la situazione: una lite tra di loro, forse proprio su quell’unione che rischiava di andare in pezzi, è stata la scintilla che ha causato l’aggressione con il martello e il ferimento della donna, ricoverata all’ospedale di Siena, ma mai in pericolo di vita. Capasso ha ferito la donna alla testa con alcune martellate, poi è rimasto come "pietrificato", lì nella stanza dove tutto è avvenuto. Cinzia è riuscita a divincolarsi e seppure ferita, ha raggiunto le scale della palazzina e ha suonato i campanelli dei condomini per chiedere aiuto. A un certo punto, si è accasciata a terra, ma non ha mai perso la lucidità.

"Mio marito mi ha colpito, aiutatemi", avrebbe detto alle persone che l’hanno assistita prima dell’arrivo dell’ambulanza. Una coperta per riscaldarla e parole di conforto e incoraggiamento per tenerla sveglia e provare a smorzare la paura. I carabinieri portano fuori da quella palazzina Enrico Capasso: è in arresto per tentato omicidio. Per lui si aprono le porte del carcere.

Il processo con rito immediato ci sarà a breve: l’udienza è stata fissata a maggio e in aula ci sarà il pm Laura Taddei che ha seguito il dossier in procura.