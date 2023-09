Escalation furti ad Arezzo: Beatrice è stufo: "Non è più vita"

"I furti nelle abitazioni non si fermano, la situazione è diventata ingestibile e noi siamo stufi" così Alessandro Beatrice, figlio di Bruno, ex calciatore della Fiorentina, che qualche settimana fa ha fatto partire una raccolta firme per accendere i riflettori sul problema sicurezza che attanaglia Arezzo e le sue vallate. Beatrice abita a Sant’Andrea a Pigli, "Negli ultimi mesi i ladri sono entrati nella mia proprietà ben cinque volte" racconta, ma la sua non è la sola abitazione ad essere stata visitata. "Ci sono stati furti anche nelle case dei nostri vicini. Poi a Vitiano, Rigutino. La scorsa notte so di un furto a Manciano. Ormai i ladri non hanno più timore di niente". Insomma "La sicurezza nella nostra Provincia è una barca con una falla immensa. Noi chiediamo aiuto e non lo riceviamo; aspettiamo risposte che non arrivano. Siamo stanchi di sentire che a Roma o a Bologna la sicurezza è messa peggio. Noi viviamo ad Arezzo e vogliamo che il problema, se pur minore rispetto ad altre zone, venga risolto". Sono più di 400 le firme raccolte da Beatrice. Un gruppo numeroso e unito che continua l’azione di sensibilizzazione verso il problema. "Io voglio essere libero di uscire di notte in giardino con i miei cani, senza aver paura di trovarci un estraneo che mi vuole derubare. Non è più vita" continua a spiegare. "Nei prossimi giorni andremo a colloquio con i sindaci di tutte le vallate, sia quelle più colpite dai furti che quelle in cui il problema è minore, oltre che con il primo cittadino di Arezzo" continua Beatrice. "Ho parlato con Marco Casucci, vicepresidente del consiglio regionale, quando le firme aumenteranno il problema sarà portato in Regione".