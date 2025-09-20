Errori e grandi parate. Ora la vetta è condivisa

L’Arezzo stecca l’appuntamento con la quinta vittoria di fila e con il record di Somma, subisce la prima sconfitta stagionale al cospetto di un Guidonia cinico e organizzato e viene raggiunto dal Ravenna in vetta. A nulla è servito il generoso forcing finale, dopo una prova però rivedibile per larghi tratti. Bucchi aveva cambiato qualcosa dall’inizio: in difesa Gigli prende il posto di Chiosa e Righetti torna titolare a sinistra. Davanti, Ravasio conquista una maglia dopo i due gol di fila. La sorpresa però è in mezzo, dove Iaccarino fa rifiatare Mawuli. Mediana leggera e di qualità, dunque, per prendere il controllo delle operazioni. La prima vera occasione però è di marca laziale al 13’, con Bernardotto che si gira bene in area e costringe Venturi a superarsi per evitare il peggio. Che non sia serata, però, lo si capisce al 21’: gli amaranto non sono reattivi su una rimessa laterale che premia l’incursione di Spavone, che in area si gira con troppa libertà e fredda Venturi sul suo palo. Come ad Alessandria, la squadra di Bucchi subisce gol in avvio e deve inseguire. Di fronte, però, c’è una squadra con interpreti di esperienza, che si chiude bene e riparte meglio, eludendo spesso la pressione. Al 40’ episodio da Fvs, chiesto da Ginestra per fallo di mano in area di Ravasio. Per Sacchi di Macerata, però, non c’è nulla.

È l’ultimo episodio degno di nota di un brutto primo tempo del Cavallino, mai così spuntato e abulico. Nonostante ciò, Bucchi ripropone lo stesso undici per la ripresa, che l’Arezzo approccia meglio: al 49’ Iaccarino conclude dal limite ma Mazzi è bravo a deviare in corner. Dieci minuti dopo è Pattarello a impensierire Mazzi con la solita giocata a rientrare sul sinistro. Sulla ribattuta, Iaccarino non trova il tap-in. Si vive di fiammate, però, e allora Bucchi cambia: debutta Arena ed entra anche Mawuli per Chierico. Poco più tardi esce anche Guccione per far posto a Cianci: due punte di ruolo e 4-2-4 per la mezz’ora finale. Il cambio modulo porta subito due occasioni in rapida successione: prima è Ravasio a sfiorare il gol in spaccata, poi sul corner seguente Arena incorna di poco a lato.

Le ultime cartucce Bucchi se le gioca a 77’: dentro Varela e Dell’Aquila al posto di Tavernelli e Pattarello, evanescenti. Gli ultimi assalti disperati producono una chance clamorosa per Mawuli, murato da Mazzi da pochi passi, e per Cianci, che calcia centrale da buona posizione. Anche nel recupero il portiere ospite, il migliore in campo, si supera con due parate prodigiose, soprattutto su Dell’Aquila al 95’. La porta avversaria resta stregata e l’Arezzo esce senza punti.