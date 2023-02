Ernesta Fiordelli brinda ai cent’anni Alla festa arriva anche il sindaco

SANSEPOLCRO

È arrivata al traguardo del secolo di vita in condizioni davvero invidiabili. Ernesta Fiordelli di Sansepolcro, detta Ernestina, ho soffiato orgogliosamente sulle sue cento candeline nel pomeriggio di San Valentino, assieme alla famiglia e agli amici più cari.

Graditissima sorpresa quella del sindaco Fabrizio Innocenti e dell’assessore Mario Menichella, che hanno partecipato ai festeggiamenti omaggiando Ernestina di una pergamena, gesto simbolico nei confronti di questa "giovane" centenaria. Giovane perché Ernestina mantiene la sua indipendenza: vive da sola, seppure con l’appoggio costante dei familiari, ama fare giardinaggio e passeggiare per le vie della sua città; va a fare spesa da sola e si intrattiene in lunghe conversazioni con i suoi vicini. Una vita piena vissuta fra famiglia e lavoro: tante passioni, dal giardinaggio appunto al ricamo a tombolo e un grande amore per la vita. Una vita davvero da ricordare e raccontare. E la sua mente lucida supporta benissimo la voglia di conversare: ama parlare della sua gioventù, in parte rubata quando è stata deportata dei tedeschi a soli 17 anni e di una vita ritrovata, una volta tornata a Sansepolcro, dove ha costruito la sua famiglia. Tanti auguri da tutta la città a Ernestina, la seconda centenaria in ordine di tempo del 2023 dopo Zanetto Innocenti, che ha festeggiato il 1 gennaio.