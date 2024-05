Erba sintetica, resta il sequestro. Respinto il ricorso del Comune

di Claudio Roselli

È stato respinto con una ordinanza del Tribunale di Arezzo il ricorso presentato dal Comune sul sequestro dell’erba sintetica tolta dal fondo dell’antistadio Buitoni e stoccata in quattro diversi siti: a Gragnano, a Gricignano, in località "Il Mulino" alla Cisa e nella zona del Campaccio. Il collegio della sezione penale, presieduto dalla dottoressa Annamaria Loprete, ha rigettato tutte le tesi difensive dell’amministrazione biturgense, ritenendo infondato il riesame, perché il vecchio manto – che a quanto risulta avrebbe dovuto essere riutilizzato - non è stato sottoposto al trattamento obbligatorio che avrebbe consentito ad esso di non essere più catalogato come rifiuto speciale, per poi diventare materiale da riuso.

In altre parole, il sequestro operato da parte dei carabinieri forestali è dovuto a una gestione illecita dell’erba sintetica, i cui rotoli ripiegati e collocati nei quattro siti sopra ricordati – con assieme alcuni sacchi di gomma big-beg provenienti dallo smontaggio del tappeto di erba sintetica – non possiedono la necessaria certificazione per un impiego successivo. Di qui, la denuncia inoltrata nei confronti di due tecnici comunali e della ditta che ha eseguito il lavoro. Per meglio spiegare la situazione, la plastica del fondo sintetico è riempita da un intaso prestazionale costituito da sabbia e sfere in gomma derivanti dalla triturazione degli pneumatici; tutto ciò è stato rimosso dall’antistadio, compreso il geodreno ed è stato smaltito il 30-40% del quantitativo totale attraverso una ditta autorizzata, mentre il restante 60% circa (pari a 90 tonnellate) è stato poi tagliato a strisce, con l’intaso tolto dal tappeto e sistemato nei quattro luoghi di proprietà comunale.

Si tratta di rifiuti speciali collegati ad attività di demolizione edilizia e identificati con l’apposito codice EER 17 09 04, per cui avrebbero dovuto essere affidati a una ditta specializzata per la separazione della parte da scartare e di quella da riutilizzare. Il sequestro probatorio era stato giustificato dai militari dell’Arma sulla base dell’assunto secondo cui il tappeto asportato non aveva perso alcuna delle caratteristiche indicate, rendendosi in tal modo ipotizzabile il reato prefigurato e non dimenticando che la presenza dell’intaso residuo e la sua collocazione nei campi agricoli avrebbe potuto contaminare i terreni con l’emissione di agenti inquinanti.